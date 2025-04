Motorola sypie nowościami. Oto telefony na 2025 rok – jest w czym wybierać!

Zacznę od ciekawostki. Motorola powstała w 1928 roku, co oznacza, że za trzy lata będzie obchodzić stulecie swojego istnienia. Różne były jej koleje losu, zaś do powszechnej świadomości trafiła dzięki telefonom komórkowym. Choć obecnie nie myślimy o niej jako o liderze rynku smartfonów, cały czas ma w nim ważną pozycję. A nowe modele mogą dodatkowo podnieść jej znaczenie.

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra to same ulepszenia w stosunku do poprzednika. Mamy tu ulepszone: wyświetlacz, aparat, wydajność oraz baterię (4700 mAh). Ale korpus jest nieco grubszy (7,2 mm/15,7 mm w porównaniu z 7,1 mm/15,3 mm) i cięższy (199 g zamiast 189 g) niż poprzedni Ultra. Telefon jest napędzany przez procesor Snapdragon 8 Elite. Chip został sparowany z 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i możne mieć do 512 GB pamięci masowej UFS 4.0 (w niektórych regionach pojawi się opcja 1 TB na Motorola.com).

Oczywiście telefon jest dostarczany z systemem Android 15. Ma IP48, co obiecuje ochronę przed wnikaniem większych cząstek. Korpus jest nieco grubszy (7,2 mm/15,7 mm w porównaniu z 7,1 mm/15,3 mm) i cięższy (199 g, w porównaniu z 189 g) niż poprzedni Ultra. Motorola umożliwiła również szybsze ładowanie – 68 W przewodowe i 30 W bezprzewodowe. Wyświetlacz LTPO chroni Gorilla Glass Ceramic. Częstotliwość odświeżania wynosi do 165 Hz. Mamy tu 10-bitowe kolory i 100% pokryciem DCI-P3. Szczytowa jasność to 3000 nitów (w porównaniu z 2400 nitami).



Czytaj też: Niespodzianka. Motorola edge 60 fusion już w Polsce, a wraz z nią showroom Lenovo i Motoroli

Główny aparat to 50 MP (obiektyw f/1.8, piksele 1,0 µm). Jest w stanie nagrywać wideo 8K przy 30 fps i 4K przy 60 fps. 4-calowy wyświetlacz zewnętrzny i aparaty główny świetnie nadają się do selfie, ale w środku znajduje się również osoby obiektyw do zdjęć portretowych 50 MP (f/2.0, 0,64 µm). Ultra obsługuje funkcję cyfrowego kluczyka samochodowego Androida, która działa z wybranymi modelami BMW i Mini przez NFC i UWB. Kolejną nowością jest obsługa Dolby Vision (zarówno odtwarzanie, jak i nagrywanie). Dolby Atmos jest również dostępny dla głośników stereo telefonu.

Telefon oferowany będzie w czterech kolorach Pantone: Rio Red, Scarab, Mountain Trail i Cabaret. Model będzie dostępny w przedsprzedaży od 7 maja w cenie od 1300 USD wzwyż.

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 (znana również jako „Motorola razr 2025”) ma skromniejszy zestaw ulepszeń, ale zachowuje swój status niedrogiego, składanego telefonu. Jedną z cech wspólnych z Ultra jest stopień ochrony IP48. Ma mniejszy wyświetlacz, 3,6″, co i tak jest większe od np. Galaxy Z Flip6. Główny wyświetlacz wewnętrzny to 6,9-calowy panel P-OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością 1080p+.

Razr 60 zasila Dimensity 7400X, co jest jedynie niewielkim ulepszeniem w stosunku do 7300X w zeszłorocznym modelu. Motorola podkreśla poprawę wydajności AI o 15%. Maksymalna pojemność pamięci RAM wynosi 16 GB. Pamięć masowa zaczyna się od 128 GB w modelu podstawowym i sięga 512 GB, chociaż ekskluzywne modele będą miały 1 TB. Bateria to 4500 mAh, ładowanie 30 W przewodowe i 15 W bezprzewodowe.

Aparat główny Motorola Razr 60 to również 50 MP (z OIS), a także ultraszerokokątny 13 MP z trybem makro. Wbudowany w wewnętrzny wyświetlacz aparat do selfie to moduł 32 MP. Cena za urządzenie zaczyna się od 700 USD. W przedsprzedaży znajdzie się 7 maja.

Motorola Edge 60 oraz Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro i Edge 60 są dostępne w wybranych kolorach Pantone i z nowymi teksturowanymi podkładami. Oba telefony mają ten sam 6,7-calowy, poczwórnie zakrzywiony ekran P-OLED, który ma maksymalną jasność 4500 nitów. Ekran to panel HDR10+ o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Oba telefony mają również potrójny system aparatów z tyłu, z tym samym głównym aparatem Sony Lytia LYT-700C o rozdzielczości 50 MP i przekątnej 1/1,56 cala.

Do dyspozycji użytkownika jest również ultraszerokokątny obiektyw 50 MP f/2.0 z PDAF, aparat 73 mm f/2.0 z 3-krotnym zoomem, matrycą 10 MP i superzoomem do 50x oraz przednia kamera do selfie 50 MP f/2.0. Wspólną cechą obu smartfonów jest ochrona przed pyłem i wodą (IP68 i IP69), a także certyfikat MIL-ST-810H potwierdzający odporność na ekstremalne temperatury, wilgotność powietrza do 95%, duże wysokości i upadki z wysokości do 1,5 metra.

Czytaj też: Motorola idzie z duchem czasu i ulepszy baterię w swoim nowym składaku

Edge 60 Pro korzysta z Dimensity 8350, który ma do dyzpozycji 8 GB lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4X (rozszerzalnej przez RAM Boost). Może mieć 256 GB lub 512 GB pamięci masowej UFS 4.0. Smartfon wyposażono w baterię 6000 mAh. Obsługuje przewodowe ładowanie TurboPower 90 W i bezprzewodowe ładowanie 15 W.

Motorola wprowadza ulepszoną technologię moto ai. Next Move rozpoznaje, co jest na ekranie (czyta przepis, tworzy playlistę muzyczną, dodaje przypomnienie w kalendarzu itp.). Jeśli chodzi o zdjęcia, wprowadzono Photo Enhancement Engine, aby dostroić szczegóły, zredukować szumy i dostarczać zoptymalizowane obrazy.

Motorola Edge 60 ma układ Dimensity 7300 z 8 GB lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4X i 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci. W przeciwieństwie do Pro, Edge 60 ma również gniazdo na kartę microSD.

Ceny modelu Motorola Edge 60 będą zaczynać się od 380 funtów, natomiast Edge 60 Pro od 600 funtów. W sprzedaży znajdą się już wkrótce.