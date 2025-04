Copilot zyskuje nową funkcję – teraz może tworzyć slajdy PowerPoint z dokumentów

Sztuczna inteligencja ma za zdanie pomagać ludziom i trzeba obiektywnie przyznać, że swoje robi. Podsumowuje dokumenty, tworzy streszczenia, wykonuje grafiki, a nawet materiały wideo. Kolejnym obszarem, na którym będzie nieść pomoc, jest doskonale znane narzędzie pakietu Office – PowerPoint. Jak z jego pomocą stworzyć wspaniały pokaz slajdów?

Co potrafi Copilot w PowerPoincie?

Microsoft ogłosił nową funkcję Copilot w programie PowerPoint dla systemu Windows. Umożliwia szybkie tworzenie slajdów przy użyciu dokumentu i monitu. Może to pomóc zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas tworzenia prezentacji. Należy pamiętać, że ta funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników programu PowerPoint dla systemu Windows z licencją Copilot w wersji 2502 (kompilacja 18526.20144). Ponadto ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim (USA) – ale wkrótce pojawi się obsługa dodatkowych języków.

Jak to działa? Aby rozpocząć, musisz otworzyć program PowerPoint na urządzeniu z systemem Windows i otworzyć prezentację, nad którą pracowałeś. Następnie poszukaj przycisku Copilot nad slajdem i naciśnij “Dodaj slajd”. Jeśli nie możesz znaleźć przycisku Copilot nad slajdem, przejdź do zakładki Narzędzia główne i wybierz opcję “Nowy slajd za pomocą Copilot”.

Następnie można wprowadzić monit wyjaśniający Copilotowi, o czym ma być slajd. Można również przesłać dokument, do którego slajd ma się odnosić, naciskając “Odwołanie do pliku”. Jeśli nie wiesz, co wpisać w monit, Microsoft udostępnia kilka gotowych pomysłów. Jeśli odwołujesz się do większego pliku i chcesz, aby slajd zawierał konkretne informacje, możesz skierować Copilot do konkretnej sekcji lub tematu w pliku. Podczas tworzenia monitu najlepiej jest również być zwięzłym i skupić się na jednym lub dwóch tematach lub punktach kluczowych.

Stworzony slajd można oczywiście edytować, a nawet nakazać Copilotowi napisanie go w inny sposób. A jeśli to, co otrzymasz, nie odpowiada Ci – niech stworzy nowy. Nie wszystko jest jednak do końca cacy. Microsoft podaje, że Copilot obecnie nie obsługuje monitów żądających określonego formatowania slajdów, takiego jak czcionka, kolory, tło i obrazy.

W każdym razie mamy spory postęp – aczkolwiek ciekaw jestem, jak wypadnie działanie cyfrowego asystenta w praktyce.