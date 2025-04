Cyberpunk 2077 jeszcze piękniejszy. Nvidia ujawnia nowe możliwości DLSS

Steel Seed startuje z generacją wielu klatek DLSS, generacją klatek DLSS i superrozdzielczością DLSS 22 kwietnia

Steel Seed od Storm in a Teacup i ESDigital Games to skradankowa przygodowa gra akcji osadzona w mrocznym świecie science fiction, gdzie ludzkość stoi na krawędzi zagłady. W tej produkcji dołączamy do protagonistki Zoe i jej latającego drona-towarzysza, KOBY’ego. Naszym celem jest podróży w głąb wrogiego podziemnego obiektu w poszukiwaniu odpowiedzi i klucza do przetrwania ludzkości. Twórcy chwalą się, że każdy region przedstawia unikalne środowiskowe opowiadanie historii, zagrożenia i sekrety czekające na odkrycie. Od potężnych industrialnych krajobrazów po upiorne biodomy, świat Steel Seed jest równie nawiedzający, co wciągający. Nic dziwnego, że twórcom zależało na implementacji pomocnych technologii od Nvidii, aby wzmocnić piękno swojego świata.

Drugim tytułem mogącym pochwalić się świetną grafiką i efektami podbijanymi magią “grupy zielonych”zielonych” jest STORROR Parkour Pro, od Hole in the Sleeve Game Studios. Jest to tytuł stawiający mocno na doświadczenie parkour i właśnie zadebiutował we wczesnym dostępie. W grze eksplorujemy rozległy i dynamiczny świat, wypełniony wyzwaniami, misjami i niezliczonymi miejscami dla ciebie i twoich przyjaciół. Możemy rozpocząć jako członkowie zespołu STORROR lub stwórz własną postać, aby przemieszczać się po ulicach i dachach londyńskiej Isle of Dogs.

Jak już wcześniej wspomniałem, w kontekście tej technologi chcą również przypomnieć dwa tytuły Cyberpunk 2077 i FragPunk, których chyba już nikomu nie trzeba przedstawiać. Na trailerach widzimy, że ta technologia potrafi na tych tytułach zwiększyć wydajność GeForce RTX serii 50 nawet 9-krotnie i jeszcze bardziej poprawiając jakość obrazu.