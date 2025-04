Deregulacja i cyfryzacja w Polsce. W planach aplikacja na do umawiania wizyt lekarskich

Plany polskiego rządu dotyczące działań deregulacyjnych i cyfryzacyjnych mających na celu uproszczenie życia obywateli i przedsiębiorców, wydają się szeroko zakrojone. Kluczowe obszary zmian to: ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel, wprowadzenie domniemania niewinności podatnika oraz stworzenie aplikacji do umawiania wizyt lekarskich. O sprawie informuje szerzej Bankier.pl, a my spróbujmy podsumować najważniejsze informacje, jakie przekazał szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, Maciej Berek:

Domniemanie niewinności podatnika . Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą podatnik będzie chroniony przed bezpodstawnymi zarzutami skarbowymi. Zgodnie ze słowami ministra Berka: Jesteśmy gotowi poszerzyć prawną konstrukcję rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatnika w stanach faktycznych, które budzą wątpliwości. Chodzi o to, żeby podatnik nie udowadniał, że jest niewinny, żeby wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika. Projekt zmian w Ordynacji podatkowej w tym zakresie został już opublikowany.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami . Osoby z niepełnosprawnościami wynikającymi ze schorzeń, które nie rokują poprawy, nie będą musiały wielokrotnie stawiać się przed komisjami orzeczniczymi, ponieważ Stan tej osoby nie będzie ulegał poprawie i nie ma potrzeby, żeby to weryfikować. Eksperci przygotowali już listę takich schorzeń.

Usprawnienie działania komisji orzeczniczych . Komisje będą mogły orzekać w szerszym zakresie specjalizacji niż dotychczas.

Możliwość złożenia online wniosku o wydanie karty parkingowej.

Cyfryzacja usług publicznych zakłada rozszerzenie usług aplikacji mObywatel. Planowane jest m.in. umożliwienie załatwiania większej liczby spraw urzędowych przez telefon za pomocą tej aplikacji. Przechodzimy do wspomnianych planów stworzenia aplikacji do umawiania wizyt lekarskich. Zgodnie z informacją od przedstawiciela inicjatywy “SprawdzaMY” Adama Malinowskiego, planowana jest aplikacja dla państwowej służby zdrowia, która pozwoli na zapisanie się do lekarza i odwołanie wizyty, z której pacjent nie może skorzystać. Dodatkowo pacjenci mają otrzymywać SMS-y z przypomnieniami o wizycie i możliwością jej odwołania również przez SMS.