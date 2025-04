Rower na turbodoładowaniu. Takiego gravela jeszcze nie było

Paprika 53 Model 25 GT to przełomowy, bo pierwszy elektryczny rower gravelowy z silnikiem DJI Avinox

Elektryczny rower Paprika 53 Model 25 GT to istotny krok naprzód na rynku e-bike, jako że jest to pierwszy gravel, który integruje silnik Avinox firmy DJI, oferując zaawansowane osiągi w połączeniu z solidną, terenową konstrukcją. Dla przypomnienia, firma DJI znana do tej pory głównie z latających dronów, postanowiła nieoczekiwanie wejść na rynek jednośladów w 2024 roku, opracowując właśnie wyjątkową jednostkę napędową. Ta oferuje m.in. konfigurowalny interfejs aplikacji, bezprzewodowe kontrolery oraz różne tryby wspomagania: Auto, Eco, Trail, Turbo i Boost, dzięki czemu umożliwia dostosowanie pracy silnika do indywidualnych preferencji i warunków jazdy.

Czytaj też: Tego roweru każdy będzie wam zazdrościł. Wygląda obłędnie, a jego możliwości powalają

Model 25 GT jest wyposażony właśnie w silnik Avinox, który generuje szczytową moc na poziomie 1000 watów i maksymalny moment obrotowy na poziomie 120 Nm. Ten silnik montowany między korbami wyróżnia się niską masą (zaledwie 2,52 kg), a to przekłada się na większą zwrotność i lepsze osiągi roweru. Współpracuje z kolei z akumulatorami o pojemności 600 Wh lub 800 Wh, oferując do kilkudziesięciu kilometrów wspomaganej jazdy na jednym ładowaniu. Producent nie podał konkretów, ale zapewne możecie liczyć na przynajmniej 20-30 km jazdy na najwyższym wspomaganiu w najtrudniejszym do wyobrażenia sobie terenie.

Czytaj też: Stworzyli rower-marzenie do wypraw po górskich szlakach. Dasz się przekonać?

Model 25 GT nie wyróżnia się jednak wyłącznie systemem napędowym, bo to rower z górnej półki. Stąd ciekawie prezentująca rama wykonana w całości z włókna węglowego, która zawiera zintegrowany 2-calowy ekran OLED umieszczony w górnej rurze ramy. Taki wyświetlacz dostarcza danych w czasie rzeczywistym i umożliwia personalizację trybów jazdy, co jest o tyle ważne, że ten elektryczny rower jest bardzo wszechstronny. Potwierdza to przedni widelec RockShox Rudy Ultimate XPLR z 40-mm skokiem oraz opony Maxxis Rambler o szerokości 50 mm, które zwiększają zdolność roweru do pokonywania zróżnicowanego terenu.

Czytaj też: Pełen stali i potencjału. Tak zbudujesz rower dla największych twardzieli

Wśród pozostałych komponentów znajdziemy sztycę regulowaną SRAM Reverb AXS XPLR, hydrauliczne hamulce tarczowe oraz ciekawy system napędowy, łączący szosowe manetki SRAM Force eTap AXS z górskim napędem X01 Eagle AXS. O przeznaczeniu tego e-bike jednoznacznie świadczy charakterystyczna kierownica Parabola Carbon Bar od Paprika 53 z 25-stopniowym flare’em, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o lepszej kontroli i komforcie jazdy. Więcej szczegółów poznamy wkrótce, bo Model 25 GT trafi do przedsprzedaży 3 maja, a ceny i dostępność regionalna zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Pewne jest jednak, że samo wprowadzenie silnika DJI Avinox do modelu Paprika 53 Model 25 GT może zwiastować zmianę trendów w branży e-bike.