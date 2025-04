Pełen stali i potencjału. Tak zbudujesz rower dla największych twardzieli

Rower Dark Star w skrócie? Hard-tail specjalnie z myślą o wszechstronności

Firma Wilde Bicycle Company z Minnesoty zaprezentowała model Dark Star, a więc wręcz “surowy”, bo stalowy hardtail MTB zaprojektowany z myślą o wszechstronności i wydajności. W debiucie towarzyszy mu Future Proof Fork, a więc sztywny stalowy widelec zwiększający uniwersalność całego zestawu. Największy wyróżnik? Ewidentnie sama rama, która została wykonana z autorskich rur BOSS Super Tubes, czyli specjalnie profilowanych, bezszwowych rur stalowych utwardzanych powietrzem. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć wytrzymałą konstrukcję bez konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień, co z kolei ma redukować masę i ograniczać negatywny wpływ temperatury na strefy spawania.

Rower jest przystosowany do widelców o skoku 120–130 mm i posiada kąt główki ramy wynoszący 66,5°, co ma zapewniać równowagę pomiędzy stabilnością zjazdową a zwrotnością przy mniejszych prędkościach. Podniesiony suport ułatwia pokonywanie technicznych przeszkód, a regulowane haki tylnego koła pozwalają ustawić długość tylnego trójkąta w zakresie 425–440 mm, da tym samym dostosować rower do stylu jazdy i terenu. Rama z BOSS Super Tubes może przyjąć opony o wielkości do 29 cali i szerokości maksymalnej 2,6 cala, a szereg mocowań pozwala na montaż nie tylko trzech bidonów, ale też torby na górnej rurze.

Wraz z ramą Wilde zaprezentowało Future Proof Fork. a więc sztywny widelec wyprodukowany z segmentowanej stali i zaprojektowany z myślą o nowoczesnych geometriach hardtaili. Z wysokością 501 mm od osi do korony jest bezpośrednim zamiennikiem amortyzatora 120 mm z uwzględnieniem 25% ugięcia, czyli 30 mm, a jego wymiary przyjmują opony o wielkości do 29 cali oraz szerokości do 2,8 cali. Utylitarności odmówić mu nie można, bo ma szereg mocowań (trzyśrubowe po każdej stronie, mid-blade dla bagażników, typowe punkty dla błotników i bagażników tylnych), więc to połączenie wręcz idealne dla osób jeżdżących z bagażem.

Chociaż rama Dark Star i widelec Future Proof to ciekawe propozycje dla szukających wszechstronności i niepotrzebujących amortyzacji, to warto wziąć pod uwagę kilka kwestii. Przy sposobie budowy ramy zrezygnowanie z gussetów na rzecz asymetrycznego cieniowania rur może budzić wątpliwości dotyczące trwałości przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowo sam podniesiony suport może i poprawia manewrowość, ale może wpłynąć na stabilność, a to zwłaszcza dla osób przyzwyczajonych do niżej położonych suportów. Musimy więc poczekać na pierwsze wrażenia od typowych użytkowników, bo dostawy widelców Future Proof i ram Dark Star mają ruszyć już w kwietniu 2025 roku.