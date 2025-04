Flying Carpet to funkcjonalność jak AirDrop, ale na każdym systemie

Funkcja AirDrop, którą stworzyło Apple, ułatwia przesyłanie plików między urządzeniami tej marki. Jedyne, co jest potrzebne, to podłączenie ich do tej samej sieci. “Latający dywan” oferuje podobną funkcjonalność, a co najlepsze – można z niego skorzystać na wszystkich głównych platformach mobilnych i stacjonarnych.

Flying Carpet – za darmo dla każdego

Aplikacja Flying Carpet, której wersja 9.0 właśnie się ukazała, to projekt open source. Można skorzystać z niego na systemach Windows, macOS, Linux, Android i iOS za pośrednictwem Wi-Fi. Jak to działa? Otóż pomiędzy urządzeniami ustanawiana jest tymczasowa sieć Wi-Fi, a pliki są następnie bezpośrednio przesyłane do wybranego folderu na urządzeniu odbiorczym, dzięki czemu trafiają dokładnie tam, gdzie chcesz.

Zaletą aplikacji jest prosty interfejs, identyczny na każdej platformie. A oprócz łączności WIFi można skorzystać także z Bluetooth. Działanie w obu przypadkach jest takie samo – wybierz plik(i) lub folder(y) do wysłania na urządzeniu źródłowym i folder, do którego mają zostać wysłane na urządzeniu docelowym. W przypadku BT urządzenia powinny być oczywiście sparowane.

Testerzy podają, że czasem zdarzają się problemy z połączeniem, ale ma to miejsce raczej rzadko. Aplikacja działa dobrze w niektórych scenariuszach, ale w niektórych zawodzi – widać, że wciąż jest w trakcie opracowywania. Na przykład może zawiesić się podczas otwierania urządzenia docelowego. Mimo tego jest na tyle funkcjonalna, że warto dodać ją do zestawu narzędzi do przesyłania plików.