Czy warto kupić magazyn energii? Przedstawili twarde dane zwrotu z inwestycji

Kiedy zwróci się inwestycja w domową fotowoltaikę z magazynem energii i bez niego?

Popularność magazynów energii w domach rośnie. Z badań Otovo wynika, że udział prosumentów decydujących się na magazyn energii wzrósł z 2% w maju 2021 roku do ponad 71% pod koniec 2024 roku. To wyraźny sygnał, że właściciele domów coraz bardziej dążą do osiągnięcia energetycznej niezależności, ale nie są to jedyne pobudki. Główny wpływ na to ma spadek cen magazynów energii w połączeniu z rosnącymi kosztami prądu z sieci, bo przez to więcej prosumentów decyduje się nie tylko na samą instalację fotowoltaiczną, ale też od razu wyposaża ją właśnie w magazyny energii.

Czytaj też: Rekordowe dofinansowania ruszyły. Musimy się jednak śpieszyć

Kiedy wspominam o spadkach cen, te rzeczywiście są znaczące, bo na przestrzeni trzech lat (2021 vs 2024) spadły z poziomu około 2650 zł/kWh do około 1910 zł/kWh w przypadku 5-kWh modeli. Aktualnie z kolei ceny magazynów energii o pojemności 10 kWh wahają się od 20000 do 50000 zł w zależności od producenta i zastosowanej w nich technologii. Nadal nie jest szczególnie tanio, ale pamiętajmy, że to nie pieniądze wyrzucone w błoto, a istna inwestycja. Dodanie magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej znacząco zwiększa bowiem autokonsumpcję wyprodukowanej energii. Bez magazynu autokonsumpcja wynosi średnio około 36%, a z magazynem o pojemności 5 kWh wzrasta do około 66%. Wyższa autokonsumpcja oznacza mniejsze uzależnienie od zakupu droższej energii z sieci oraz lepsze wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby.

Czytaj też: Jest gorzej, niż myśleliśmy. Panele słoneczne już na celowniku

Pamiętajmy, że aktualnie w Polsce działa program Mój Prąd 6.0, który wystartował 2 września 2024 roku i oferuje dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, obejmując:

Do 6000 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną

Do 16000 zł na magazyn energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh

Do 5000 zł na magazyn ciepła o minimalnej pojemności 20 dm³

Warto zaznaczyć, że dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia od 1 sierpnia 2024 roku, uzyskanie dofinansowania na fotowoltaikę jest możliwe tylko w przypadku jednoczesnej inwestycji w magazyn energii lub magazyn ciepła. Czy z kolei warto? Na to pytanie odpowiada analiza Otovo, która wskazuje, że zwrot z inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną o mocy 6 kWp z magazynem energii i dofinansowaniem z programu Mój Prąd jest możliwy już po około 3 latach użytkowania. Bez dotacji, okres ten wydłuża się do około 6 lat, podczas gdy inwestycja w samą instalację fotowoltaiczną bez magazynu energii zwraca się po około 5-6 latach.

Otovo

Czytaj też: Tesla ma nową konkurencję. Inlyte celuje w zdominowanie rynku akumulatorów

Musimy jednak pamiętać, że tego typu analizy nie są odpowiedzią na wszystkie pytania. W rzeczywistości sama decyzja o inwestycji w magazyn energii powinna być poprzedzona dokładną analizą indywidualnych potrzeb energetycznych oraz dostępnych form wsparcia finansowego. Jednak obliczu rosnących cen energii oraz dostępnych dotacji magazyn energii może znacząco zwiększyć niezależność energetyczną gospodarstwa domowego i przyczynić się do szybszego zwrotu z inwestycji.