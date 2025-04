Masz tylko 2 miesiące. Albo się pośpieszysz, albo kasa przejdzie koło nosa

Polska potrzebuje magazynów energii. 4,15 miliarda złotych w programie ma w tym pomóc

Czy jesteś przedsiębiorcą i planujesz inwestycję w magazyny energii? Jeśli tak, to teraz masz szansę zdobyć bezzwrotną dotację nawet do 65% kosztów zakupu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił właśnie program z rekordowym budżetem 4,15 mld zł, a wszelkie wnioski można składać tylko do 30 maja 2025 roku. Dlaczego więc warto aplikować? Ano dlatego, że wszyscy chętni mogą liczyć na:

Nawet 65% dofinansowania kosztów inwestycji

Pożyczki do 100% wartości projektu

Dotacje dla projektów od 2 MW i 4 MWh

Długi czas realizacji inwestycji, bo aż do 3 lat

Punktację przyznawaną za redukcję emisji dwutlenku węgla

W aktualnej formie program skierowany jest do przedsiębiorców (z wyłączeniem sektora finansowego) posiadających siedzibę lub oddział w Polsce. Wykluczone są m.in. firmy zobowiązane do zwrotu pomocy publicznej oraz te, które bez wsparcia nie podjęłyby inwestycji. Samo dofinansowanie dotyczy budowy magazynów energii o mocy min. 2 MW i pojemności min. 4 MWh, a koszty kwalifikowane obejmują:

kontenery bateryjne

inwertery

transformatory

montaż modułów bateryjnych

systemy wspomagające (detekcja, ppoż., klimatyzacja)

budowę przyłącza do sieci i infrastruktury towarzyszącej

Bezwrotna dotacja nie wynosi jednak tyle samo dla każdej grupy, bo progi dofinansowania różnią się od wielkości firm i prezentują się następująco:

do 45% kosztów kwalifikowanych dla dużych firm

do 55% dla średnich firm

do 65% dla małych przedsiębiorstw

Pożyczki mogą z kolei pokryć do 100% kosztów, ale przy formule project finance wymagany jest 15% wkład własny wniesiony w formie kapitału zakładowego. Nie każdy może oczywiście liczyć na zaliczenie się do programu, bo wnioski będą oceniane pod kątem:

kosztu inwestycji na uzyskane MW i MWh

deklarowanego czasu pracy magazynu

planowanej redukcji emisji CO₂

stopnia zaawansowania projektu

kondycji finansowej wnioskodawcy

Realizacja projektu musi nastąpić w ciągu 3 lat od przyznania środków. W przeciwnym razie po trzech miesiącach opóźnienia redukcja dotacji będzie spadać o 5% miesięcznie, a po sześciu miesiącach o kolejne 10% za każdy miesiąc. Wnioski można z kolei składać wyłącznie online przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie NFOŚiGW, a ich termin mija 30 maja 2025 roku.