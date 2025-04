Z przestarzałego w niezwyciężony. Jak Francja zmodernizowała stare myśliwce Mirage?

Mirage 2000D RMV wraca do gry jako nowoczesna maszyna bojowa

W drugim tygodniu kwietnia 2025 roku Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne oficjalnie wprowadziły do służby myśliwiec Mirage 2000D RMV, realizując program RMV. Jest to nic innego, jak kompleksowa modernizacja 50 egzemplarzy Mirage 2000D, która obejmuje nowoczesną awionikę, uzbrojenie i systemy cyfrowe. Efektem tych ulepszeń jest wprawdzie ciągle stary, bo służący od lat 90. ubiegłego wieku, ale za to wielozadaniowy samolot bojowy w pełni dostosowany do współczesnych i przyszłych wyzwań pola walki.

Kluczową nowością w Mirage 2000D RMV jest zintegrowanie działka DEFA kalibru 30 mm, którego pierwotna wersja Mirage 2000D zwyczajnie nie miała. To uzbrojenie znacząco zwiększa możliwości wsparcia z powietrza i precyzyjnego rażenia sił przeciwnika, a to szczególnie w działaniach asymetrycznych czy konfliktach hybrydowych, gdzie liczy się szybkość reakcji i chirurgiczna precyzja. Na tym jednak zbrojenie się nie skończyło.

Ulepszone myśliwce otrzymały też nowoczesne pociski MICA IR, zastępujące przestarzałe Magic 2. Te zaawansowane pociski z głowicą obrazową IR oferują zdolność lock-on after launch, większy zasięg (do 60 km) i prędkość do około Mach 4 (4900 km/h, zależnie od wysokości lotu), a na dodatek zaawansowane sterowanie wektorem ciągu, które umożliwia zwalczanie nawet najbardziej zwrotnych celów. Wisienką na torcie jest dostęp do bomb naprowadzanych laserowo GBU-48 i GBU-50, które zostały oparte odpowiednio na bombach Mk 83 (454 kg) i Mk 84 (907 kg). Oba typy posiadają podwójny system naprowadzania (GPS/INS + laser), co zapewnia skuteczność w różnych warunkach atmosferycznych oraz możliwość rażenia celów ruchomych i nieruchomych, z możliwością aktualizacji celu w ostatnim momencie.

Zmodernizowany kokpit Mirage 2000D RMV został wyposażony w cyfrowe wyświetlacze wielofunkcyjne, które zwiększają świadomość sytuacyjną pilota i upraszczają realizację misji. Z kolei nowy system łączności umożliwia pełne działanie w środowisku sieciocentrycznym, co jest kluczowe we współczesnych operacjach z udziałem wielu platform. Te wszystkie ulepszenia i nowości sprawiają, że Francja może kontynuować efektywne działania uderzeniowe z powietrza bez nadmiernego polegania na droższej eskadrze myśliwców Rafale.

Wedle zapewnień, teraz Mirage 2000D RMV mają być wszechstronną platformą, która będzie zdolna do prowadzenia ataków dalekiego zasięgu, wsparcia bliskiego, rozpoznania i obrony powietrznej. Może operować w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy, a na dodatek z niskiego pułapu i z dużą prędkością. Wiemy, że myśliwce Mirage 2000D RMV pozostaną w służbie do co najmniej 2035 roku, a później Rafale staną się jedynymi wielozadaniowymi myśliwcami francuskich sił zbrojnych.