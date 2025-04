Google udostępnia ulepszone narzędzie Gemini Deep Research

Gemini Deep Research jest teraz zasilane przez model 2.5 Pro

Po koniec zeszłego roku Google ogłosił narzędzie Deep Research, będące nowym wzbogaceniem możliwości Gemini. Zdaniem tej nowości jest pomaganie nam w bardziej rozbudowanych zadaniach, wymagających prowadzenia dogłębnych badań. To narzędzie, które w ciągu kilku minut tworzy raporty eksperckie na dowolny temat, przeszukując internet i analizując dane, na podstawie których generuje raport w formacie PDF, zawierający najważniejsze informacje na zlecony przez nas temat, razem ze źródłami, z których one pochodzą.

Czytaj też: OpenAI: nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji może ogłupiać

Wcześniej zasilane było przez eksperymentalny model 2.0 Flash Thinking, natomiast teraz Google zintegrował go z najnowszym modelem językowym 2.5 Pro, przenosząc jego możliwości do funkcji badań i analiz. Google ogłosił, że w testach porównawczych, osoby oceniające preferowały raporty generowane przez Gemini Deep Research, oparte na modelu 2.5 Pro, ponad dwukrotnie częściej niż te dostarczane przez inne dostępne narzędzia do pogłębionych analiz.

Konkretnie, Google zestawił swoje rozwiązanie z OpenAI Deep Research, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Zgodność z instrukcjami: Mierzono, jak wiernie odpowiedź realizuje wytyczne i ograniczenia określone przez użytkownika.

Mierzono, jak wiernie odpowiedź realizuje wytyczne i ograniczenia określone przez użytkownika. Kompleksowość: Oceniano szerokość i zakres informacji zawartych w odpowiedzi, sprawdzając, czy wyczerpuje ona temat zapytania użytkownika.

Oceniano szerokość i zakres informacji zawartych w odpowiedzi, sprawdzając, czy wyczerpuje ona temat zapytania użytkownika. Wyczerpanie tematu: Badano głębię i dokładność informacji dotyczących poruszonych w raporcie zagadnień.

Badano głębię i dokładność informacji dotyczących poruszonych w raporcie zagadnień. Jakość pisania: Oceniano klarowność, zwięzłość, logiczną organizację oraz ogólną czytelność raportu.

Czytaj też: Meta prezentuje rodzinę modeli językowych LLama 4. Domowe pecety odpadają

W ogólnej ocenie, Gemini Deep Research z modelem 2.5 Pro uzyskało wynik 69,9% preferencji, w porównaniu do 30,1% dla konkurencyjnego rozwiązania OpenAI. Testowane pytania badawcze obejmowały zarówno zastosowania profesjonalne (np. badania akademickie, analizy branżowe), jak i osobiste (np. podróże, zakupy). Użytkownicy zgłosili „zauważalną poprawę w rozumowaniu analitycznym, syntezie informacji i generowaniu jeszcze bardziej wnikliwych raportów badawczych”.

Czytaj też: Generator obrazów w ChatGPT dostępny dla wszystkich. OpenAI rusza na wojnę z Google

Jak można było się spodziewać, ulepszony Deep Research trafił to użytkowników płatnych wersji Gemini, więc osoby, które korzystają z darmowej wersji, muszą obejść się smakiem. Biorąc jednak pod uwagę działania giganta, jest bardziej niż prawdopodobne, że za jakiś czas ta wersja pojawi się również w darmowym Gemini, zwłaszcza że model 2.5 Pro jest już tam dostępny. By skorzystać z tej opcji, należy najpierw wybrać odpowiedni model w lewym górnym rogu, a potem opcję Deep Research w polu wprowadzania tekstu.