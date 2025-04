Zaskakująca decyzja Google – wymagania systemu Android w górę

Nie można ukrywać, że obecnie wypuszczane na rynek smartfony i tablety mają spore ilości pamięci wewnętrznej. Pozwala to na tworzenie bardziej rozbudowanych możliwości Androida, a co za tym idzie – podnoszą się wymagania dotyczących jej minimalnej ilości. Co planuje Google?

Android coraz bardziej wymagający

Google ogłosiło, że Android 15 na smartfonach i tabletach będzie wymagał minimum 16 GB pamięci wewnętrznej. Oznacza to, że każde urządzenie mobilne zdolne do uruchomienia aktualizacji systemu operacyjnego firmy, ale mające tylko 16 GB pamięci wbudowanej, będzie po prostu niekompatybilne – pomimo spełnienia innych wymagań wstępnych. Dlatego urządzenia z systemem Android 15 muszą teraz mieć 32 GB pamięci wewnętrznej, aby mogły wdrażać aktualizacje. Nie powinno być to problemem, gdyż współczesne smartfony i tablety mają znacznie więcej pamięci – nawet 2 TB. Starsza wersja, czyli Android 14, nadal może zostać zainstalowana z 16 GB pamięci wewnętrznej.

Serwis Android Authority natknął się na kilka cennych informacji dotyczących Androida 15. Zgodnie z nowymi wymaganiami, 75% z 32 GB pamięci wewnętrznej musi zostać przydzielone do partycji danych, która przechowuje wstępnie zainstalowane aplikacje systemowe, dane aplikacji, pliki systemowe i inne. Raport stwierdza, że Google nie może prawnie uniemożliwić producentom telefonów i tabletów tworzenia urządzeń z pamięcią mniejszą niż 32 GB, o ile używają wersji Androida AOSP.

Prawdopodobnie Google podniosło minimalne wymagania dotyczące pamięci masowej do uruchomienia Androida 15, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla smartfonów i tabletów z niższej półki, które masowo trafiają do wielu regionów. Jednak gigant reklamowy nie określił, jaki typ pamięci wewnętrznej powinien być używany podczas uruchamiania Androida 15. Bardziej przystępne cenowo urządzenia są dostarczane z pamięcią flash eMMC, która jest znacznie wolniejsza niż obecne układy UFS 4.0, ale są one również bardziej przystępne cenowo w masowej produkcji.

Nawet jeśli urządzenia z niższej półki mogą zostać zaktualizowane do Androida 15, ponieważ spełniają wymagania dotyczące pamięci masowej, komfort użytkownika może zostać obniżony z powodu korzystania z wolniejszej pamięci masowej.