Android z kolejną aktualizacją – tym razem Google poprawił żywotność baterii

Poprawki błędów, załatane luki w zabezpieczeniach i inne nowości. Co przynosi kwietniowa łatka dla Androida?

Dla wielu użytkowników żywotność baterii w urządzeniu jest bardzo istotna i tyczy się to zarówno telefonów, jak i smartwatchy, dlatego optymalizacje pod kątem wydłużenia czasu pracy są zawsze mile widziane. W najnowszej aktualizacji takie właśnie znajdziemy, bo Usługi Google w wersji 25.13 przynoszą usprawnienia w zarządzaniu systemem, dzięki którym zużycie energii ma zostać poprawione, podobnie jak łączność między urządzeniami. Ta kwestia też jest ważna, zwłaszcza gdy korzystacie też z Android Auto, Android TV czy zegarków z Wear OS. Nie do końca wiadomo, co dokładnie gigant poprawił, ale wiemy, że zmiany obejmują zarządzanie energią i usługami systemowymi.

Na tym oczywiście nie koniec, ponieważ aktualizacja wprowadza też ulepszenia w innych aplikacjach i elementach systemu. Jeśli korzystacie z portfela Google, ucieszy was fakt, że będziecie mogli nadawać własne nazwy zapisanym biletom, przepustkom czy kartom, co ułatwia organizacje, zwłaszcza gdy zapisujemy w portfelu sporo takich rzeczy. Z kolei Android System Intelligence w wersji 23 dostaje funkcję Adaptive Sound, która automatycznie dostosowuje dźwięk do otoczenia. Pojawia się też optymalizacja kodu dla funkcji Smart Direction, więc rozpoznawanie i przekształcanie mowy na tekst powinno działać lepiej.

Google poprawił też funkcję Ask Play w Google Play, więc możemy zadawać pytania o aplikacje bezpośrednio na ich stronach w sklepie. Jest to funkcjonalność opierająca się na AI, a teraz oprócz zwykłych generowanych odpowiedzi, będziemy mogli też obejrzeć materiały wideo, co na pewno pomoże w podjęciu decyzji, czy chcemy pobrać taką apkę, czy też nie. A skoro przy sklepie z aplikacjami jesteśmy, to w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa przed złośliwymi aplikacjami Google usprawnił również Play Protect.

Posiadacze smartfonów Pixel powinni w szczególności zainteresować się kwietniową łatką bezpieczeństwa Androida 15, ponieważ rozwiązuje ona 31 problemów bezpieczeństwa. Luki w zabezpieczeniach wahają się od wysokich do krytycznych, a dwie oznaczone numerami CVE-2024-53150 i CVE-2024-53197 „mogą być przedmiotem ograniczonej, ukierunkowanej eksploatacji”. Gigant udostępnił łatkę dla telefonów Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold i 9a, więc ich użytkownicy nie powinni zwlekać i jak najszybciej je zainstalować, by nie narażać swoich urządzeń na niebezpieczeństwo. Oprócz tego aktualizacja przynosi rozwiązanie kilku problemów z aparatami w Pixelach, problem ze spadkiem jasności i kilka mniejszych błędów.