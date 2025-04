Home Tech WhatsApp zaskakuje nowościami. Do komunikatora trafia kilkanaście nowych funkcji

Meta nie zwalnia tempa i serwuje nam prawdziwą lawinę nowych funkcji w WhatsAppie. Zwykle są one stopniowo wprowadzane przez kanał beta, jednak tym razem komunikator uraczył swoich użytkowników kilkunastoma usprawnieniami naraz. Przyjrzyjmy się bliżej, co nowego czeka na nas w ulubionej aplikacji do komunikacji.