YouTube szykuje funkcję, która uchroni nas przed bezmyślnym oglądaniem kolejnych Shortsów

YouTube wprowadzi dzienny limit czasu oglądania Shortsów

Krótkie formy wideo i doomscrolling idą w parze. Doomscrolling to kompulsywne przeglądanie negatywnych wiadomości i treści online, nawet jeśli te informacje są przygnębiające lub stresujące. Zaczyna się niewinnie, od szybkiego przejrzenia nagłówków, a kończy na długich godzinach bezmyślnego scrollowania, często prowadząc do pogorszenia nastroju i zwiększonego lęku. Jeśli regularnie spędzasz czas na mediach społecznościowych lub platformach wideo, prawdopodobnie wpadłeś już w tę pułapkę, bezmyślnie przewijając nieskończoną ilość krótkich filmów, aż twój mózg się wyłączył.

Dla niektórych ten nawyk może stać się poważnym problemem, bo zanim człowiek się obejrzy, mija godzina albo i więcej, stracone bezpowrotnie. Badania pokazują, że nadmierne korzystanie z aplikacji z krótkimi filmami wiąże się z takimi problemami, jak rozproszenie uwagi, słaba organizacja czasu i zmniejszona zdolność uczenia się.

Według Google, YouTube Shorts generuje ponad 70 miliardów wyświetleń dziennie. Platforma agresywnie promowała Shorts, wprowadzając łatwe w użyciu narzędzia, które sprawiają, że tworzenie treści jest bezwysiłkowe. Ale teraz wydaje się, że gigant z Mountain View zaczyna dostrzegać, jak uzależniające mogą być te krótkie filmiki i jakie mogą mieć negatywne skutki dla użytkowników, zwłaszcza tych młodych. Jest to zresztą ogólny problem platform z tego typu treściami, więc zawsze dobrze jest, gdy pojawiają się funkcje mające trochę przeciwdziałać takiemu bezmyślnemu scrollowaniu.

YouTube podejmuje kroki, aby pomóc użytkownikom w ograniczeniu czasu spędzanego na oglądaniu Shorts. Najnowsza analiza kodu aplikacji YouTube w wersji beta (20.15.32) ujawnia prace nad nową, dedykowaną funkcją: dziennym timerem dla Shorts. W przeciwieństwie do istniejącego przypomnienia o przerwie, które dotyczy ogólnego oglądania wideo, ten nowy timer ma być specyficzny dla przewijania krótkich filmów. Po ustawieniu przez użytkownika dziennego limitu czasu i jego osiągnięciu, nieskończone przewijanie Shorts zostanie automatycznie wstrzymane.

Oczywiście YouTube nie zamierza całkowicie blokować dostępu do Shorts. Pojedyncze krótkie filmy, które mogą pojawiać się w innych sekcjach platformy, takich jak strona główna czy wyniki wyszukiwania, nadal będą dostępne do obejrzenia. Chodzi tu więc o ograniczenie bezrefleksyjnego, ciągłego scrollowania, które jest charakterystyczne dla doomscrollingu. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie ta nowa funkcja trafi do szerokiego grona użytkowników. Jednak jej obecność w wersji beta sugeruje, że YouTube aktywnie testuje to rozwiązanie.