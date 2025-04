Google integruje Zdjęcia z Gemini – cyfrowy asystent staje się jeszcze potężniejszy

Rewolucja w przeglądaniu zdjęć. Gemini zintegrowany ze Zdjęciami Google

Od jakiegoś już czasu Google kieruje się strategią, polegającą na uczynieniu swojego asystenta AI centralnym punktem interakcji z różnymi usługami i aplikacjami. Możliwość łączenia informacji z różnych źródeł – od kalendarza i dokumentów po zdjęcia i muzykę – otwiera nowe możliwości dla użytkowników. Gemini staje się bardziej kontekstowy, inteligentniejszy i zdolny do udzielania bardziej spersonalizowanych i użytecznych odpowiedzi. Niedawno gigant zintegrował swojego chatbota z takimi aplikacjami, jak:

Kalendarz Google: Gemini może teraz odpowiadać na pytania dotyczące Twojego harmonogramu, tworzyć nowe wydarzenia i przypominać o zbliżających się spotkaniach.

Dysk Google i Dokumenty Google: Asystent potrafi wyszukiwać pliki na Twoim Dysku, podsumowywać dokumenty i odpowiadać na pytania dotyczące ich treści.

Mapy Google: Gemini może dostarczać informacji o lokalizacjach, wyznaczać trasy i odpowiadać na pytania dotyczące pobliskich miejsc.

YouTube: Możesz prosić Gemini o wyszukanie konkretnych filmów, podsumowanie ich treści lub odpowiadanie na pytania związane z oglądanym materiałem.

Spotify: Integracja pozwala na sterowanie odtwarzaniem muzyki za pomocą poleceń głosowych, wyszukiwanie utworów i tworzenie playlist.

Integracja pozwala na sterowanie odtwarzaniem muzyki za pomocą poleceń głosowych, wyszukiwanie utworów i tworzenie playlist. OpenStax i WhatsApp: Gemini może również integrować się z tymi aplikacjami, choć szczegóły funkcjonalności mogą się różnić.

Teraz do tej listy można dodać również Zdjęcia Google. Firma zapowiedziała to już jakiś czas temu i jak donosi 9to5Google, właśnie ruszyła z wdrażaniem nowości. Integracja z aplikacją opiera się na dwóch kluczowych komponentach. Pierwszy z nich umożliwia Gemini przeszukiwanie kopii zapasowych zdjęć w Zdjęciach Google. Asystent potrafi teraz rozpoznawać twarze, lokalizacje i daty na naszych fotografiach. Co więcej, oferuje kontekstowe podpowiedzi zapytań, takie jak “pokaż ostatnie selfie” lub “znajdź zdjęcia krajobrazów”. Dzięki temu odnalezienie konkretnych wspomnień staje się niezwykle proste i intuicyjne – wystarczy głosowe polecenie w języku naturalnym.

Drugi komponent idzie o krok dalej i pozwala na zadawanie bardziej złożonych pytań, które wymagają głębszej analizy danych. Możemy zapytać Gemini: “Gdzie jadłem wegańskie jedzenie w Lizbonie?” lub “Jak wyglądało prawo jazdy kierowcy Ferrari, które widziałem w Bergamo?”. Dotknięcie wyniku przenosi użytkownika bezpośrednio do aplikacji Zdjęcia Google, a przycisk “Pokaż więcej” wyświetla dodatkowe szczegóły.

Integrację Zdjęć Google można włączyć w aplikacji Gemini na Androida. W prawym górnym rogu, w Menu Profilu, znajduje się sekcja “Aplikacje”. Należy przewinąć do “Media” i aktywować “Zdjęcia Google”. Opcja ta powinna znajdować się obok Spotify i YouTube. Warto jednak zaznaczyć, że wdrożenie nowości odbywa się stopniowo i obecnie funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy więc, kiedy dotrze też do Polski.