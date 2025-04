Google szykuje “ekscytujące” nowości Gemini. Poznamy je już wkrótce

Nadchodzi bardziej spersonalizowany asystent Gemini

Google wyraźnie szykuje znaczące ulepszenia dla swojego asystenta AI, Gemini, które zostaną zaprezentowane podczas nadchodzącej konferencji I/O 2025. Nikogo raczej to nie dziwi, bo sztuczna inteligencja jest obecnie na jednym z pierwszych miejscu, jeśli chodzi o rozwój. Przypominano nam o tym w kwietniowym newsletterze dla subskrybentów Gemini Advanced. Jakie więc nowości już do nas trafiły, a jakie jeszcze firma szykuje?

Na pierwszy plan wysuwa się Veo 2, z informacją, że generowanie wideo jest już “wdrażane”. Ta funkcja była już zapowiadana w poprzednim wydaniu newslettera. Kolejną nowością jest Gemini Live z udostępnianiem kamery i ekranu na Androidzie: “Zapytaj o pomysły na przechowywanie w małym kąciku mieszkania, projekt DIY, w którym utknąłeś, a nawet o menu ustawień telefonu.” Ta funkcja jest już dostępna dla subskrybentów Advanced i stopniowo udostępniana darmowym użytkownikom, więc zapewne większość z nas już może z niej korzystać.

Następnie Google poświęcił chwilę Gemini 2.5 Pro (eksperymentalnym), podkreślając okno kontekstowe o wielkości 1 miliona tokenów. Gigant zaznacza również, jak jego “najpotężniejszy model” może być wykorzystywany z Deep Research (i Audio Overviews) oraz Canvas do pisania i kodowania:

Canvas w Gemini 2.5 Pro pomoże Ci przejść od podpowiedzi do prototypu w kilka minut. Ponadto, może pomóc w tworzeniu i udoskonalaniu dokumentów lub kodu, oferując sugestie, które usprawnią Twoją pracę – wszystko w jednym interaktywnym środowisku.

E-mail od Gemini kończy się zapowiedzią:

Dołącz do Google I/O 2025! W dniach 20-21 maja ogłosimy falę ekscytujących aktualizacji, które pozwolą Ci doświadczyć bardziej spersonalizowanego asystenta, odblokować większą produktywność i otworzyć nowe możliwości interakcji i wykorzystania Gemini.

Chociaż teoretycznie firma niczego tutaj nie ujawniła, możemy domyślać się kilku rzeczy. Przede wszystkim, “bardziej spersonalizowany asystent” może odnosić się do możliwości Project Astra, które nie są jeszcze dostępne w Gemini Live. Mianowicie, testowa aplikacja/wersja potrafi zapamiętywać “kluczowe szczegóły poprzednich rozmów” oraz 10 minut bieżącej sesji na żywo. Jeśli zaś chodzi o “odblokowanie większej produktywności”, to może wskazywać na nowe modele lub aktualizacje istniejących. Zobaczymy, czy Gemini 2.5 Flash i Pro wyjdą z fazy eksperymentalnej w przyszłym miesiącu.

Wreszcie, “nowe możliwości interakcji i wykorzystania Gemini” brzmi jak zapowiedź agentów przeglądarki i Project Mariner. Oprócz Astry, Sundar Pichai wspomniał wcześniej w tym roku, że Mariner pojawi się w aplikacji Gemini. Może to właśnie nawiązywać do przykładów agentów, o których CEO mówił na zeszłorocznej konferencji, takich jak zwrot butów czy pomoc w przeprowadzce do nowego miasta. Na razie jeszcze możemy tutaj spekulować, ale wszystkie odpowiedzi poznamy już za kilka tygodni, podczas dorocznej konferencji.