Gramofon, parownica, kamera internetowa – dzień bez promocji na Amazon.pl jest dniem straconym!

Gramofon H009, 1 by One, na Amazon.pl – 699 zł (-24%, przecena z 914,99 zł)

Tradycyjny gramofon to coraz rzadziej spotykany w naszych domach mebel. Płyty winylowe mają jednak grono wiernych zwolenników, którzy wydają często ogromne pieniądze na wzbogacenie swojej kolekcji i równie wielkie, na sprzęt grający.

Gramofon 1 by ONE jest dla zupełnie innego użytkownika – to urządzenie stosunkowo proste, wyposażone we wbudowane głośniki i połączenie bluetooth, pozwalające na użycie ich w połączeniu ze smartfonem. Talerz płyty napędzany jest pasowo, ramię z regulowaną przeciwwagą i mechanizmem anti-skew wyposażone zostało w dobrej klasy wkładkę magnetyczną Audio Technica AT-3600.

Gramofon może odtwarzać płyty za pomocą wbudowanych głośników, można też podłączyć go klasycznym wyjściem liniowym z osobnym wzmacniaczem, zarówno zwykłym, jak i wyposażonym w przedwzmaczniacz do współpracy z gramofonem magnetycznym – w tym drugim wypadku należy odłączyć wbudowany w gramofon przedwzmacniacz przełącznikiem z tyłu obudowy.

Gramofon H009 1 by ONE nie jest sprzętem Hi-Fi, z pewnością nie zadowoli audiofili, ale zwykłym użytkownikom pomoże ożywić starą kolekcję płyt, może też być punktem wyjścia dla rozwinięcia tego w hobby. Zaletą urządzenia jest niska cena i zintegrowana konstrukcja, pozwalająca na odtwarzanie płyt bez konieczności kupowania dodatkowego wyposażenia.

Gramofon H009, 1 by One, można kupić w promocyjnej cenie 699 zł na Amazon.pl

Parownica Philips Steam&Go GC365/80 – 165,98 zł (-48%, przecena z 320,99 zł)

Parownica ręczna to proste urządzenie, ratujące sytuację, gdy okazuje się, że czas goni, a twoja koszula po wyciągnięciu z szafy wygląda jak przeżuta przez psa. Zamiast rozkładać żelazko i deskę do prasowania, wystarczy powiesić odzież na wieszaku i potraktować ją strumieniem pary z parownicy, która szybko i sprawnie wygładza zagniecenia, odświeża tkaninę, a do działania potrzebuje jedynie dostępu do gniazdka zasilającego.

Parownica Philips Steam&Go ma moc 1300 W, pojemnik na wodę 70 ml i jest gotowa do pracy w mniej niż minutę od włączenia. A do tego dostępna jest w znakomitej przecenie na amazon.pl

Kamera internetowa Anker Work C310 – 359 zł (-25%, przecena z 479 zł)

Anker Work C310 to wysokiej jakości kamera internetowa 4K, wyposażona w sensor CMOS 1/2.5″ i obiektyw f/2. Oprogramowanie z funkcjami AI zapewnia autofocus, automatyczne kadrowanie, a także redukcję szumów z dwóch wbudowanych mikrofonów.

Wysoką jakość obrazu zapewnia transmisja YUV przy użyciu USB 3.0, poza trybem 4K kamera obsługuje także 1080p60 z HDR. Prywatność zapewnia fizyczny przełącznik aktywujący mechaniczną przesłonę, zasłaniającą sensor.

Kamerę w obniżonej cenie znajdziecie tutaj.