Grok Studio to coś, jak Canvas w ChatGPT i Gemini. Ułatwia tworzenie dokumentów i kodowanie

Wprowadzenie Grok Studio wydaje się stanowić rozszerzenie możliwości chatbota Grok od xAI, czyniąc go bardziej wszechstronnym narzędziem do tworzenia i edycji różnego rodzaju treści. Narzędzie umożliwia generowanie różnego rodzaju treści, w tym dokumentów, kodu, raportów i prostych gier przeglądarkowych. Kluczową cechą jest możliwość współpracy użytkownika z Grokiem w czasie rzeczywistym nad otwartą treścią w osobnym oknie, podobnie jak ma to miejsce w produktach konkurencji. Postanowiłem wypróbować nową funkcję, prosząc o esej. Zostałem natychmiast przełączony do nowego okna. Po zakończeniu generowania mam dostęp do edycji tekstu i mogę go również pobrać w uniwersalnym formacie Markdown.

W kolejnym kroku poprosiłem o przeszukanie sieci i uzupełnienie tekstu o stosowne ilustracje dotyczące tematyki eseju. W obecnym kształcie Grok Studio nie potrafi jednak wkleić samych obrazków do treści, ale może dodać prowadzące do nich odnośniki, co zdecydowanie ułatwia sprawę. Jednocześnie cała rozmowa z Grokiem podczas tworzenia dokumentu prowadzona jest w oknie czatu, a efekt końcowy możemy oglądać w panelu po prawej stronie. Jak widzicie na poniższej ilustracji, dla ułatwienia uzyskałem również klikalne odnośniki, których nie udało się aktywować w oknie podglądu. Dla porównania na poniższych screenach widzicie to samo zadanie jakie postawiłem przed konkurencją – ChatGPT, Gemini oraz Claude. Jak widać niemal wszystkie (poza Gemini) mają problem z zaszywaniem obrazków w tekście.

ChatGPT Canvas Claude Artifacts Gemini Canvas Grok Studio

Czytaj też: PLLuM – gdy sztuczna inteligencja mówi i myśli po polsku

Wprowadzenie funkcji Grok Studio stanowi rozszerzenie możliwości chatbota Grok, czyniąc go bardziej wszechstronnym narzędziem do tworzenia i edycji różnego rodzaju treści. Integracja z Dyskiem Google dodatkowo zwiększa jego praktyczność poprzez umożliwienie pracy z danymi przechowywanymi na tej platformie. Mimo podobieństwa do istniejących rozwiązań konkurencji, Grok Studio umacnia pozycję Groka jako rozwijającego się narzędzia AI z potencjałem do zastosowań w różnych obszarach, od tworzenia dokumentów po proste aplikacje.