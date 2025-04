Tablety graficzne Huion w megapromocji RTV Euro AGD

Tablet graficzny Huion Kamvas 20 – 1199 zł

Huion Kamvas 20 to jeden z najbardziej zaawansowanych tabletów tego producenta. Jest to bowiem urządzenie z własnym panoramicznym ekranem LCD o przekątnej 19,5 cala, rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli i pokryciu skali barw 120% sRGB, co sprawia, że świetnie sprawdza się do obróbki zdjęć. Laminowana matryca IPS pokryta została szkłem antyrefleksyjnym, dzięki któremu praca możliwa jest nawet w niekorzystnym oświetleniu.

Warstwa wykrywająca dotyk ma powierznię roboczą 435 × 239 mm rozdzielczość aż 5080 lpi i współpracuje z bezprzewodowym piórkiem, które rozpoznaje 8192 poziomy nacisku i kąt nachylenia do 60°. Stan stylusa jest próbkowany z prędkością 266 pps – dzięki temu pracuje bez widocznych opóźnień zarówno podczas zwykłej pracy, jak i pisania odręcznego z jego pomocą. Solidna obudowa wyposażona została w regulowaną podstawę. Waga urządzenia wynosi 3300 g.

Huiun Kamvas 20 sprzedawany jest w bogatym zestawie, w skład którego wchodzą:

tablet graficzny

pióro do tabletu

podstawka na pióro

zapasowe wkłady (10 szt.)

narzędzie do wymiany wkładów

kabel zasilania

kabel HDMI

kabel USB

zasilacz

szmatka do czyszczenia ekranu

regulowana podstawa do tabletu

instrukcja obsługi w języku polskim

Promocyjna oferta obowiązuje do 5 maja 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, a znajdziecie ją tutaj.

Huion Giano G930L – 199 zł

O ile opisany wyżej model z pewnością należy do kategorii sprzętu profesjonalnego, to Huion Giano G930L z pewnością można opisać jako sprzęt dla hobbysty. Jest to klasyczny tablet graficzny bez ekranu, z powierzchnią roboczą 345,4 × 215,9 mm (przekątna 13,6 cala), wykończoną tak, by imitować papier, współpracujący z niewymagającym zasilania piórkiem PW517.

Rozdzielczość urządzenia wynosi 5080 lpi, piórko rozpoznaje 8192 poziomy nacisku, a jego stan jest próbkowany z prędkością 300 pps. Tablet posiada 6 programowanych przycisków oraz miniaturowy wyświetlacz LCD do kontroli parametrów pracy. Urządzenie może pracować przewodowo (przez USB-C), ale wyposażone zostało także w akumulator o pojemności 2500 mAh pozwalający na 18 godzin pracy bezprzewodowej oraz łączność Bluetooth 5.0.

Promocyjna oferta obowiązuje do 5 maja 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, a znajdziecie ją tutaj.