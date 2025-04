WhatsApp podbija prywatność. Nowa opcja już dostępna – i warto jej użyć

Zaawansowana prywatność czatów dołącza do istniejących funkcji ochrony prywatności, takich jak szyfrowanie typu end-to-end, znikające wiadomości i blokada czatu. Teraz możesz mieć pewność, że nikt nie zabiera czatu z Tobą poza platformę. Wystarczy po prostu zablokować eksporty czatów.

WhatsApp jeszcze lepszy. Co się zmieniło?

Zaawansowana prywatność czatów jeden na jeden i grupowych została zaprojektowana, aby zapobiec wynoszeniu treści poza komunikator. Ponadto uniemożliwia używanie SI w wiadomościach. Meta wyjaśnia to na swoim blogu następująco: “Jeśli włączysz to ustawienie, możesz blokować próby eksportowania czatów, automatycznego pobierania multimediów na telefon oraz wykorzystywania wiadomości do funkcji AI, podejmowane przez innych użytkowników. W ten sposób wszyscy uczestnicy czatu zyskują większą pewność, że nikt poza czatem nie zobaczy, o czym rozmawiają.”

Kiedy będzie to przydatne? Przede wszystkim podczas rozmów z grupami, w których można nie znać wszystkich blisko. Wówczas rozmowy np. o problemach zdrowotnych nie powinny zostać udostępniane poza zaufanych ludzi. Na razie nowa funkcja blokuje tylko eksporty czatów i automatyczne pobieranie multimediów. Jednak Meta obiecuje wprowadzić więcej funkcji ochrony prywatności w przyszłych aktualizacjach, aby dać użytkownikom WhatsApp większą kontrolę nad ich prywatnością.

Czytaj też: WhatsApp zaskakuje nowościami. Do komunikatora trafia kilkanaście nowych funkcji

Nowe ustawienie będzie dostępne dla wszystkich użytkowników WhatsApp w najnowszej wersji aplikacji. Wystarczy zatem dokonać jej aktualizacji do najbardziej aktualnej wersji i już można z niej korzystać. A jak ją włączyć? Po prostu naciśnij nazwę czatu, a następnie “Zaawansowaną ochronę prywatności czatu”.

Kwiecień 2025 roku to bardzo pracowity czas dla deweloperów odpowiedzialnych za komunikator. Niedawno sypnięto nowościami, a teraz dochodzą kolejne, które sprawiają, że nabiera on jeszcze większej funkcjonalności.