Akcesoria dla graczy marki HyperX taniej w sieci RTV Euro AGD

Superokazja – HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless w kolorze białym –199 zł

Na początek mysz HyperX Pulsefire Haste 2 Mini w kolorze białym – jak sama nazwa wskazuje, jest to wersja o pomniejszonych w stosunku do pierwowzoru rozmiarach. Wewnątrz znalazł się sensor HyperX 26K, o rozdzielczości maksymalnej (nie zgadniecie) 26 tys. dpi i szybkości śledzenia 650 IPS. Mechaniczne mikroprzełączniki przycisków wytrzymać mają do 100 mln kliknięć.

HyperX Pulsefire Haste 2 Mini to mysz zasadniczo bezprzewodowa – może pracować przy pomocy wpinanego w port USB odbiornika 2,4 GHz i poprzez Bluetooth 5,1 (ale ten tryb ma znacznie większe opóźnienia i nie jest zalecany do gier). Wbudowany akumulator 370 mAh pozwala na pracę do 100 godzin na jednym ładowaniu. Myszka może także pracować klasycznie, przewodowo, co rozwiązuje problem ewentualnego rozładowania akumulatora podczas pracy. Przy połączeniu radiowym i USB częstotliwość raportowania wynosi 1000 Hz.

Myszkę w promocyjnej cenie możecie kupić tutaj. Wariant czarny jest droższy o 100 zł, jednak nawet wtedy jest to jedna z lepszych ofert na ten model.

Klawiatura membranowa HyperX Alloy Core RGB Czarny – 119,99 zł

To dość prosta przewodowa klawiatura dla graczy, wyróżniająca się ciekawym wzornictwem, solidną konstrukcją, membranowymi klawiszami i podświetleniem RGB. HyperX Alloy Core RGB wyróżnia się umiarkowaną odpornością na zachlapanie (do 120 ml płynu), funkcją anti-ghosting i n-key rollover. Jeśli chodzi o podświetlenie, to wprost z klawiatury można wybrać trzy poziomy jasności i sześć efektów świetlnych – nie ma tu możliwości programowania własnych kombinacji.

Chociaż klawiatura przeznaczona jest dla graczy, to solidna konstrukcja i wysoka wygoda pisania powoduje, że znakomicie sprawdzi się także jako klawiatura do pracy – miałem okazję właśnie tak jej używać przez jakiś czas.

Klawiaturę w promocyjnej cenie znajdziecie tutaj.

Mikrofon HyperX Quadcast – 279 zł

Dobry mikrofon to sprzęt pierwszej potrzeby dla każdego amatora streamowania swoich gier i świetny dodatek dla graczy, którzy lubią gry sieciowe i pogawędki w trakcie. Dla tej kategorii użytkowników powstał pojemnościowy mikrofon HyperX Quadcast – wyposażony w trzy kapsuły pojemnościowe, pozwalające na 4 charakterystyki kierunkowe pracy i regulowaną siłę wzmocnienia, oferujący nagrywanie 16-bit / 48 kHz.

Do tego podstawa z amortyzacją zapobiegającą przenoszeniu hałasów do mikrofonu i adapter, pozwalający na montaż mikrofonu na statywie lub ramieniu i na deser – czerwone podświetlenie, sygnalizujące zarazem aktywność lub wyciszenie mikrofonu.

Mikrofon oferuje świetną jakość dźwięku, wygodne sterowanie, a to wszystko w niskiej, promocyjnej cenie znajdziecie tutaj.

Mikrofon HyperX Quadcast 2 – 419 zł

Jakkolwiek udany byłby wspominany wyżej HyperX Quadcast, okazało się, że użytkownicy mieli kilka pomysłów, jak usprawnić dobry mikrofon. Tak właśnie powstał HyperX Quadcast 2 – odświeżony model, wyposażony już w gniazdo USB-C, usprawniony stojak, z którego łatwiej wyjąć mikrofon i zmieniony sposób sterowania – zamiast mechanicznego przełącznika charakterystyki kierunkowej i osobnej regulacji wzmocnienia wszystkie funkcje w tej chwili pełni łatwo dostępne z przodu pokrętło uniwersalne.

Przeniesienie funkcji sterujących HyperX Quadcast 2 na pokrętło uniwersalne otworzyło kolejne możliwości – sterowanie mikrofonem możliwe jest teraz także z aplikacji HyperX NGenuity, a podświetlenie LED sygnalizuje teraz więcej stanów. Przy okazji poprawiono też przetworniki, któe teraz pozwalają na obsługę dźwięku 24-bit / 96 kHz.

HyperX Quadcast 2 kupicie tutaj.

Słuchawki w promocji

W promocyjnych cenach można też kupić szereg słuchawek z mikrofonem. Nie ma tu sensu opisywać każdego modelu z osobna, zatem tylko krótka lista i linki

Część z ofert promocyjnych jest ograniczona nie tylko czasowo, ale także i liczbą dostępnych egzemplarzy.