Idzie nowe. Duże marki stworzyły szerokopasmowy, optyczny dysk SSD

Trzy doskonale znane na rynku firmy opracowują technologie szerokopasmowych optycznych dysków SSD, aby zwiększyć ich przydatność do zaawansowanych aplikacji wymagających szybkiego transferu dużych danych, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, a także zastosują je do testów proof-of-concept (PoC) w celu przyszłej implementacji ogólnej.

Nowe dyski SSD, nowe możliwości

Nowy prototyp osiągnął działanie funkcjonalne z szybkim interfejsem PCIe 5.0, który oferuje dwukrotnie większą przepustowość w stosunku do poprzedniej generacji PCIe 4.0. Jest to możliwe dzięki połączeniu optycznego transceivera IOCore firmy AIO Core oraz technologii modułów integracyjnych optoelektronicznych OPTINITY firmy Kyocera. Poprzez zastąpienie interfejsu okablowania elektrycznego optycznym i wykorzystanie szerokopasmowej optycznej technologii SSD, znacznie zwiększa się fizyczna odległość między urządzeniami obliczeniowymi i pamięci masowej, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności energetycznej i wysokiej jakości sygnału.

Przyczynia się to również do zwiększenia elastyczności i wydajności projektowania systemów centrów danych, w których cyfrowa dywersyfikacja i rozwój generatywnej sztucznej inteligencji wymagają złożonego, masowego i szybkiego przetwarzania danych.

To osiągnięcie jest wynikiem japońskiego projektu “Next Generation Green Data Center Technology Development”- nazwa kodowa JPNP21029. Jest on dotowany przez New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), który jest częścią “Green Innovation Fund Project: Construction of Next Generation Digital Infrastructure”. W ramach tego projektu firmy będą rozwijać technologie nowej generacji, mając na celu osiągnięcie ponad 40% oszczędności energii w porównaniu z obecnymi centrami danych. W ramach tego projektu Kioxia opracowuje szerokopasmowe dyski SSD optyczne, AIO Core opracowuje optoelektroniczne urządzenia fuzyjne, a Kyocera opracowuje pakiety urządzeń optoelektronicznych.