Intel 18A – nowe technologie mają zwiększyć znacząco wydajność przy zmniejszeniu energii

Intel nie zamierza niczego ukrywać. Nowy węzeł produkcyjny ma zapewnić znaczące korzyści w zakresie zużycia energii, wydajności i powierzchni (PPA). To pierwszy węzeł tej firmy wykorzystujący tranzystory GAA (Gate-All-Around) RibbonFET i wyposażony w sieć zasilania BSPDN (Backside PowerVia). Te dwie cechy zapewniają znaczące korzyści z technologii PPA.

Intel wprowadza innowacje

Intel twierdzi, że proces produkcji 18A zapewnia o 25% większą wydajność przy tym samym napięciu (1,1 V) i złożoności, a także o 36% niższą moc przy tej samej częstotliwości i napięciu 1,1 V dla standardowego podbloku rdzenia Arm w porównaniu z tym samym blokiem wyprodukowanym w technologii procesu Intel 3. Przy niższym napięciu (0,75 V) Intel 18A zapewnia o 18% wyższą wydajność i o 38% niższą moc. Ponadto 18A konsekwentnie osiąga skalowanie obszaru 0,72X w porównaniu z Intel 3.

Porównanie standardowego układu ogniw podkreśla znaczącą fizyczną skalowalność osiągniętą przez Intel 18A w porównaniu z Intel 3. Dotyczy to zarówno bibliotek High-Performance (HP), jak i High-Density (HD). Intel 18A zmniejsza wysokość ogniw z 240CH do 180CH w bibliotekach HP i z 210CH do 160CH w bibliotekach HD, co stanowi ~25% redukcję wymiaru pionowego. Ta ściślejsza architektura ogniw umożliwia zwiększenie gęstości tranzystorów, co przyczynia się bezpośrednio do poprawy wydajności powierzchniowej.

Zastosowanie PowerVia BSPDN umożliwia bardziej wydajne trasowanie pionowe poprzez odciążenie linii zasilających z przedniej strony układów scalonych, zwalniając miejsce na trasowanie sygnału i jeszcze bardziej zagęszczając układ. Ponadto udoskonalone struktury bramki, wejścia/wyjścia i styków poprawiają ogólną jednorodność komórek oraz gęstość integracji. Te ulepszenia umożliwiają układowi Intel 18A zapewnienie lepszej wydajności i efektywności energetycznej, wspierając bardziej zaawansowane i kompaktowe projekty układów scalonych.

Intel jest na dobrej drodze, aby rozpocząć masową produkcję chipletów obliczeniowych dla swoich procesorów o nazwie kodowej Panther Lake dla komputerów klienckich pod koniec tego roku, a następnie chipletów dla systemów centrów danych Clearwater Forest na początku 2026 roku. Ponadto firma jest na dobrej drodze, aby wypuścić pierwsze projekty innych firm na 18A w połowie 2025 roku.

Oprócz przedstawienia ogólnego dokumentu opisującego technologię 18A, Intel planuje ujawnić dokument opisujący nadajnik PAM-4 zaimplementowany przy użyciu węzła produkcyjnego 18A z BSPDN, którego współautorami są inżynierowie Alphawave Semi (kontraktowy projektant układów scalonych i dostawca IP), Apple i Nvidia. Nie oznacza to koniecznie, że Apple lub Nvidia użyją 18A Intela do produkcji, ale że są nim zainteresowani.