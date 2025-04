Intel szykuje rewolucję – turboogniwa zwiększą prędkość procesorów i procesorów graficznych komputerów

Intel twierdzi, że „turboogniwa” zwiększą prędkość procesorów i procesorów graficznych komputerów już w 2027 roku. Zapowiada się zatem znaczące przyśpieszenie maszyn. Ale czy tak będzie na pewno? Cóż – tu musimy zaczekać, aż tego typu układy pojawią się w sprzedaży. Przyznam jedno – zapowiada to się nieźle.



Co planuje Intel?

Nadchodzące procesory Panther Lake firmy Intel będą produkowane na węźle procesowym 18A firmy Intel, co pozwoli zrealizować cel “pięciu węzłów w ciągu czterech lat”, który przedstawił były dyrektor generalny Pat Gelsinger. Technologia 14A nowej generacji firmy Intel powinna być tą, której Intel użyje do wytworzenia generacji “Nova Lake”, mającej się ukazać w 2026 roku.

Firma Intel korzysta jak na razie z usług TSMC w celu wytworzenia wielu płytek stosowanych w procesorach takich, jak Lunar Lake. Przeniesienie produkcji do własnych zakładów pozwoli producentowi zaoszczędzić pieniądze, a także pokaże klientom, że firma może konkurować z TSMC. Intel 18A obejmuje technologie takie, jak RibbonFET, tranzystor “gate all around” nowej generacji, a także PowerVia, architekturę zasilania z tyłu, która może zwiększyć wydajność energetyczną o 4 procent.

Oprócz ogólnego procesu 18A, Intel dodał dwa nowe warianty: 18A-P, zaprojektowane dla “zwiększonej wydajności” (układ dla wybranej grupy klientów) oraz 18A-PT, który “opiera się na wariantach wydajności i efektywności energetycznej 18A-PT”. Intel 18A-PT można podłączyć do górnego rdzenia za pomocą Foveros Direct 3D z hybrydowym skokiem połączeń łączących mniejszym niż 5 mikrometrówu.

Intel 14A ulepsza PowerVia dzięki nowej technologii o nazwie PowerDirect (sieci zasilania drugiej generacji). Najbardziej intrygującą częścią nowego procesu może być coś, co nazywa się “turboogniwa”. Są to wzmocnione ogniwa, które jeszcze bardziej zwiększą prędkość (w tym maksymalną częstotliwość CPU i krytyczne ścieżki GPU) w połączeniu z RibbonFET 2. To może być kluczowe, ponieważ Intel i inni producenci chipów nieustannie zmagają się z tym, jak poprawić wydajność chipów.

Technologia nazwana oryginalnie “Turbo Cells” pozwala projektantom zoptymalizować mieszankę bardziej wydajnych ogniw i bardziej energooszczędnych ogniw w ramach bloku projektowego, umożliwiając dostosowaną równowagę między mocą, wydajnością i obszarem dla docelowych zastosowań. Proces ten będzie połączony z technologią High Numerical Aperture (High NA) EUV.