iPhone 16 Pro 128 GB – najtaniej w sieci Neonet

iPhone 16 Pro 128 GB – parę słów przypomnienia

iPhone 16 Pro to mniejszy z flagowych smartfonów Apple’a Wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala plasuje ten model wśród mniejszych urządzeń, lecz tylko ciałem – wnętrze jest identyczne z dużą wersją Pro Max.

A zatem – procesor A18 Pro z 6 rdzeniami CPU, 6 rdzeniami GPU i 16 rdzeniowym Neural Engine. Jako serce smartfonu daje mu ogromną moc, szczególnie widoczną w wymagających programach i zastosowaniach związanych z AI, a przy tym jest bardzo oszczędny, jeśli chodzi o zużycie prądu. Układ A18 Pro współpracuje z 8 GB pamięci RAM i pamięcią flash w standardzie NVMe – w promocyjnym wariancie jest jej 128 GB.

Do wyświetlania obrazu służy panel OLED Super Retina XDR o przekątnej, jako się rzekło, 6,3″ i rozdzielczości 1206×2622 pikseli. Odświeżanie jest tu regulowane adaptacyjnie od 1 do 120 Hz, a jasność typowo wynosi 1000 nit i może wzrosnąć w trybie HDR do 1600 nit lub 2000 nit w warunkach silnego oświetlenia w plenerze. Oprogramowanie może regulować temperaturę barwową obrazu w zależności od światła otoczenia, wyświetlacz jest też w pełni zgodny z HDR10 i Dolby Vision.

Aparaty w iPhone 16 Pro to klasa sama dla siebie:

Fusion 48 Mpix: 24 mm, przysłona f/1.78, system OIS drugiej generacji z automatyczną stabilizacją matrycy, funkcja 100% Focus Pixels, obsługa zdjęć o ultrawysokiej rozdzielczości (24 Mpix i 48 Mpix), dodatkowo 2× zoom do zdjęć 12 Mpix: 48 mm, przysłona f/1,78, system OIS z automatyczną stabilizacją matrycy drugiej generacji, funkcja 100% Focus Pixels

Ultraszerokokątny 48 Mpix: 13 mm, przysłona f/2.2 i pole widzenia 120°, hybrydowe Focus Pixels, zdjęcia w ultrawysokiej rozdzielczości (48 Mpix)

Teleobiektyw 5× 12 Mpix: 120 mm, przysłona f/2.8 i pole widzenia 20°, 100% Focus Pixels, siedmioelementowy obiektyw, system OIS 3D z automatyczną stabilizacją matrycy i autofokusem, tetrapryzmat

O ile, jeśli chodzi o zdjęcia, to pewnie znalazłoby się parę smartfonów lepszych, w filmowaniu ten zestaw wsparty oprogramowaniem Apple’a od dawna nie ma realnej konkurencji zarówno jeśli chodzi o jakość obrazu, jak i stabilizację.

Promocja w Neonet – iPhone 16 Pro za 4499 zł

Promocja dotyczy modelu iPhone 16 Pro w kolorze Czarny Tytan, w wersji z pamięcią 128 GB i trwa do 18 kwietnia. Do obniżenia ceny do 4499 zł niezbędny jest kod CENYSPADAJA10, który powinien dodać się automatycznie wraz z towarem do koszyka – jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, należy go podać ręcznie. Wysyłka do klienta jest darmowa. Promocję znajdziecie tutaj.