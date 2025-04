Home Moto JAC J7 Plus oficjalnie wjeżdża na polski rynek. Nowy fastback ma wypełnić lukę w segmencie C

JAC J7 Plus celuje w segment C, zdominowany przez hatchbacki, oferując alternatywę w postaci eleganckiego fastbacka. Model ten charakteryzuje się dynamiczną sylwetką, dopracowanymi detalami i aerodynamiczną linią. Pomimo eleganckiej linii, J7 Plus ma być funkcjonalny, oferując dużą ilość miejsca dla pasażerów. Oficjalna premiera modelu odbędzie się podczas zbliżających się wielkimi krokami targów Motor Show w Poznaniu w dniach 24-27 kwietnia, a do sprzedaży auto trafi w drugiej połowie roku.