JAC T8 PRO chce podbić nasze serca. Oto pierwszy pickup chińskiego producenta w Polsce

Zacznijmy tym razem od ‘bebechów’ – w Polsce dostępna będzie wersja JAC T8 PRO z 2-litrowym silnikiem Diesel Common Rail Intercooler z turbosprężarką VGT o mocy 136 KM, współpracującym z manualną skrzynią biegów. Oczywiście nie mogło zabraknąć napędu na cztery koła (4WD). W oczy rzuca się solidna przestrzeń ładunkowa o wymiarach 1520 x 1520 x 470 mm. Konstrukcja ramy została wykonana w 43% ze stali o wysokiej wytrzymałości. Na pokładzie znajdziemy zaawansowane systemy wsparcia, m.in. asystenta hamowania, kontrolę trakcji oraz kamerę 360 stopni. Na wszystkich kołach JAC T8 PRO zamontowano hamulce tarczowe, a w drzwiach znalazły się belki przeciwuderzeniowe. Zarówno kierowca, jak i pasażer mają ochronę w postaci poduszek powietrznych.

Z elementów zewnętrznych JAC T8 PRO warto wspomnieć o ksenonowych reflektorach i światłach LED do jazdy dziennej w kształcie litery C. Pojazd osadzono na 18-calowych aluminiowych felgach o podwójnym kolorze. Zaglądając do środka znajdziemy wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą (sterowanie tempomatem, audio, Bluetooth), a za nią 7-calowy wyświetlacz wielofunkcyjny na desce rozdzielczej (na środku konsoli znalazł się duży środkowy panel przypominający tablet). Na środkowym podłokietniku umieszczono dwa uchwyty na kubki, a pasażerowie w drugim rzędzie siedzeń mają do dyspozycji własne gniazdo USB. Dobra wiadomość dla rodziców – jest system ISOFIX do mocowania fotelików dziecięcych.

Czytaj też: Działają w branży moto od ponad pół wieku. JAC Motors wchodzi do Polski

Na oficjalne szczegóły dotyczące cennika i dostępnych wariantów modelu JAC T8 PRO przyjdzie nam poczekać na koniec tego miesiąca. Producent zapowiada, że ujawni ceny swojego pierwszego pickupa na polski rynek podczas najbliższych targów Poznań Motor Show 2025, które odbędą się w dniach 24-27 kwietnia 2025 roku.