JAC Motors rusza na podbój polskiego rynku. Robi to inaczej niż inne marki z Chin

JAC Motors wchodzi od Polski inaczej niż inne chińskie marki

JAC Motors (tak, dżak motors) to producent aut z wieloletnią tradycją. Marka powstała w 1964 w Hefi i tworzy modele z przeróżnych segmentów. Od małych aut osobowych po autobusy i ciężarówki. Marka jest obecna na prawie 140 rynkach i posiada 19 zakładów produkcyjnych oraz centrum badawczo-rozwojowe we Włoszech.

Co JAC Motors robi inaczej od chińskiej konkurencji? Nie startuje z jednym modelem, a autami z różnych segmentów. Do tego wchodzi w partnerstwo z uznanym dystrybutorem – Bemo Motors. Plan na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo dobry, a wszystko rozbije się o auta. Póki co wiemy o nich, że stosunek ich ceny do wyposażenia nie mieści się w głowie.

Tymi autami JAC Motors chce podbić Polskę

Wszystkie auta Jac Motors, które wchodzą na polski rynek pozytywnie zaskakują jakością wykonania. Oczywiście to nie jest półka premium, ale w cenie, w której spodziewalibyśmy się szyb na korbkę dostajemy bardzo przyzwoite spasowanie i sporo skórzanych elementów. Są duże ekrany dotykowe z Android Auto i Apple CarPlay oraz interfejsem w języku polskim oraz sporo fizycznych przycisków, w tym do sterowania klimatyzacją. Aż chce się klaskać. W pierwszej kolejności na naszym rynku zobaczymy trzy modele z różnych segmentów.

J7 Plus

Najtańszą nowością JAC Motors jest model J7 Plus z nieco zapomnianego segmentu, bo jest to klasyczny sedan segmentu C. Długi na 4780 mm, szeroki na 1820 mm i wysoki na 1492 mm. Pod maską silnik 1.5T o mocy 150 KM i 210 nm momentu obrotowego połączony z automatyczną, bezstopniową skrzynią biegów CVT.

Bagażnik 540 litrów i 1650 litrów po złożeniu tylnej kanapy. Dotykowy ekran główny o przekątnej 10,4 cala, system kontroli trakcji, skórzane fotele, system kamer 360 stopni i cały czas mówimy o wyposażeniu standardowym w cenie 94 900 zł brutto. Auto trafi do salonów w II połowie 2025 roku.

JS8 Pro

Druga propozycja to SUV, który będzie dostępny w wariancie 6 lub 7-osobowym. Napędzany silnikiem 1.5 TGDI o mocy 175 KM i 300 nm momentu obrotowego z 7-biegową skrzynią automatyczną DCT.

W Polsce pojawi się najwyższa wersja wyposażenia, w której znajdziemy elektrycznie regulowany fotel kierowcy i pasażera, które są podgrzewane oraz klimatyzację również dla trzeciego rzędu siedzeń. Oba ekrany, kierowcy oraz główny, mają przekątną 12,3 cala, mamy tu również ładowarkę bezprzewodową oraz szybkie ładowanie przewodowe 60 W) i kamery 360 stopni. Znajdziemy tu też adaptacyjny tempomat, system awaryjnego hamowania, utrzymywania w pasie ruchu czy monitorowanie martwego pola.

Pierwsze egzemplarze znajdziemy w salonach w lipcu 2025 roku, a ceny brutto to 137 900 zł dla wariantu 6-osobowego i 139 900 zł dla wariantu 7-osobowego.

T8 Pro

JAC T8 Pro to duży pick-up do zadań specjalnych. Napędzany silnikiem 2-litrowym silnikiem diesla z turbosprężarką VGT o mocy 136 KM i 320 nm momentu obrotowego z manualną skrzynią biegów oraz napędem ma cztery koła z blokadą dyferencjałów. Możliwości terenowe uzupełniają kąty – 30,9 stopni dla natarcia oraz 23,3 stopnia dla zejścia.

Przestrzeń załadunkowa ma wymiary 1520 x 1520 x 470 mm, a zewnątrz nie brakuje chromowanych dodatków. Mamy tu również zintegrowane progi ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. Na wyposażeniu znajdziemy tempomat, 7-calowy ekran główny, klimatyzację z otworami wentylacyjnymi dla tylnej kanapy, asystenta hamowania czy system kamer 360 stopni.

Auto, które święci triumfy w Ameryce Południowej trafi do Polski w III kwartale 2025 roku w cenie 99 990 zł.

X200

JAC X200 to typowy wół roboczy do przewożenia towarów. Ładowność do 1,7 tony, podwójne koła na tylnej osi oraz silnik diesla o pojemności 2l połączony z 6-biegową manualną skrzynią. Auto ma wymiary 5235 x 1750 x 1955 mm, a przestrzeń załadunkowa ma ponad 3 metry długości. Prześwit platformy wynosi zaledwie 785 mm i producent chwali się, że to o 30% mniej niż w topowych autach ciężarowych, co skraca czas załadunku,

Skromne wnętrze kryje uchwyty na napoje, dodatkowe schowki, elektrycznie sterowane szyby oraz lusterka.

Szczegółów dotyczących ceny jeszcze nie poznaliśmy, a auto pojawi się w Polsce w II połowie 2025 roku. Drogo na pewno nie będzie. Patrząc na ceny zagraniczne powinno to być ok 70 000 zł.

T9, JS6 oraz Sunray

JAC T9 to drugi pick-up, który trafi do Polski. Ogromny, bo mający 5330 mm długości i 1920 mm wysokości, z przestrzenią załadunkową o wymiarach 1520 x 1590 x 470 mm. Dostępny z 2-litrowym silnikiem diesla o mocy 170 KM i 410 nm momentu obrotowego i 8-biegową automatyczną skrzynią biegów.

JS6 to kolejny SUV o nieprzesadzonych wymiarach 4605 x 1890 x 170 mm z typowym dla chińskich aut silnikiem 1.5 TGDI i 6-biegową skrzynią biegów. Lepiej wyposażony względem modelu JS8 Pro, choćby ze względu na większe ekrany czy bardziej rozbudowane podświetlenie wnętrza.

Ofertę zamyka New Sunray, który w Poznaniu miał swoją europejską premierę. To auto dostawcze dostępne jako klasyczny bus lub chłodnia. Wszystkie modele, łącznie z powyższym, mają pojawić się w Polsce jeszcze w 2025 roku.

W redakcji z niecierpliwością czekamy na otwarcie parku prasowego, bo auta JAC Motoros wyglądają podejrzanie dobrze. Pewnie jak zwykle wszystko rozbije się o działanie multimediów oraz sposób skalibrowania systemów asystujących, z czym chińskie marki mają obecnie największe problemy. Jeśli wszystko to na akceptowalnym poziomie, to w swojej cenie auta JAC Motors mogą nieźle namieszać na polskim rynku.