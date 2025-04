Czytniki Kobo w Amazon.pl – warto sprawdzić, ceny są atrakcyjne

Sklep Kobo w Amazonie – taniej, choć nie zawsze

O tym, że urządzenia Kobo można znaleźć na Amazonie, wiem od jakiegoś czasu. Nie zwróciłem jednak uwagi na ceny (a raczej uznałem je za typowe, nie przyszło mi bowiem do głowy, by je sprawdzić na porównywarkach) i dopiero popularny i ceniony blog Świat Czytników sprawił, że zacząłem sprawdzać co i jak. Ceny zresztą potrafią się zmieniać szybko, w chwili, gdy to piszę, wyglądają tak:

Kobo Libra Colour

Czytaj też: Kobo Libra Colour – polubiłem go, choć kolor wciąż uważam za zbędny

Libra Colour w podobnej cenie jest dostępny także w Media Expert (tyle że tam jest to chwilowy efekt promocji), pozostałe sklepy i sieci oferują go znacznie drożej. Clara BW najtaniej jest na Amazonie, choć różnice nie są już tak duże. Podobna sytuacja jest w przypadku Sage, który zwykle w polskich sklepach jest o kilkadziesiąt złotych drożej.

Kobo Clara Colour

Czytaj też: Test Kobo Clara Colour – czy warto zainteresować się najtańszym czytnikiem z kolorowym ekranem?

Czy warto zapłacić 899 zł za Kobo Libra Colour? Jak najbardziej, zresztą wyżej zamieściłem link do mojej recenzji tego czytnika – po niemal roku od tego czasu wciąż uważam Librę za najlepszy sprzęt do e-booków obok Kindle Paperwhite 6, a ekran dorównuje moim zdaniem nowszemu, kolorowemu Kindle Colorsoft.

Kobo Elipsa 2E

Czytaj też: Test Kobo Elipsa 2E – jest dobrze, ale może być lepiej

Do tego Libra ma klawisze (które są naprawdę bardzo przydatne, odkąd po jednej z aktualizacji można nimi także wybudzać czytnik), współpracuje z piórkiem, co sprawiło, że noszę czytnik ze sobą także jako wygodny notatnik i obsługuje natywnie format e-pub bez konwersji, wymaganej przez Kindle. Jedynie słowniki i niewygodna obsługa przypisów to wciąż słaby punkt czytników Kobo.

Czytnik Kobo Libra Colour w dobrej cenie można kupić w sklepie Amazon.pl lub w sieci Media Expert