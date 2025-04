Home Promocje Turbo wyprzedaż w Media Expert – może skusisz się na Ornitopter LEGO lub nowy grill do ogrodu?

Wszyscy lubimy wyprzedaże – to świetne okazje do złapania poszukiwanego sprzętu nieco taniej niż zwykle – przy czym owo „nieco” w rzeczywistości może być niemałą sumką. Media Expert do końca dnia ma dla nas właśnie takie wydarzenie, a ja zajrzałem do oferty, by sprawdzić dla was, co też ciekawego można tam znaleźć.