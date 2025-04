Bluetooth na 10 kilometrów? MediaTek pokazuje coś niesamowitego

Obecny chip MediaTek Dimensity 9400 wykorzystuje technologię BLR (Bluetooth Long Range). Bazuje ona na na standardzie Bluetooth Low Energy (BLE) i umożliwia komunikację bezprzewodową na znacznie większe odległości niż tradycyjne połączenia Bluetooth, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego zużycia energii. W zależności od warunków i implementacji może osiągać zasięg od kilkuset metrów do nawet kilku kilometrów w linii prostej. Prędkość transmisji jest zazwyczaj niższa niż w standardowym Bluetooth (wynosi 125 Kbps), co jest wystarczające dla przesyłania prostych danych, takich jak wiadomości tekstowe, lokalizacja czy sygnały sterujące. Nietrudno wyobrazić sobie scenariusze wymagające komunikacji na dużą odległość bez infrastruktury sieciowej, np. w urządzeniach IoT, systemach lokalizacji (Find My Device), komunikacji w terenie otwartym czy w sytuacjach awaryjnych.

Tymczasem nowy chipset MediaTek Dimensity 9400+ obiecuje drastyczne zwiększenie zasięgu połączeń Bluetooth typu telefon-telefon, potencjalnie do 10 kilometrów w idealnych warunkach. Przez wspomniane wcześniej ograniczenia, realny wzrost zasięgu może być jednak znacznie mniejszy. Dimensity 9400 Plus oferuje również inne znaczące ulepszenia, w tym większą wydajność rdzeni CPU, sztucznej inteligencji (AI), 12-rdzeniowy GPU (potencjalnie oferujący grafikę na poziomie pecetowym), ulepszone wideo HDR, szybsze prędkości (do 3,73 GHz), większy zasięg Wi-Fi i obsługę Wi-Fi 7.

Na papierze wygląda to całkiem dobrze, ale oczywiście z weryfikacją obietnic warto poczekać na realny produkt. Najnowszy MediaTek Dimensity 9400+ jest wykonany w procesie technologicznym 3 nm i ma na pokładzie wyłącznie duże rdzenie – 1 x Cortex-X925 taktowany na 3,73 GHz (w porównaniu do 3,62 GHz w standardowym 9400), 3 x Cortex-X4 na 3,3 GHz oraz 4 x Cortex-A720 na 2,4 GHz. W rolę GPU wciela się układ Arm Immortalis-G925 MC12 (12 rdzeni), oferujący do 40% szybszy ray tracing w porównaniu do poprzedniej generacji (Dimensity 9300).

Przy NPU mamy do czynienia z 8. generacją (NPU 890) zoptymalizowaną pod kątem AI, z 20% szybszym przetwarzaniem modeli językowych (LLM) w porównaniu do Dimensity 9400. Chip obsługuje pamięć LPDDR5X o prędkości do 10,7 Gbps, co zapewnia wysoką przepustowość dla CPU, GPU i NPU. Wrażenie robi też obsługa matryc do 320 MP, nagrywanie 8K@60fps, technologia Imagiq 1090 z generatywnymi funkcjami AI (np. superzoom do 100x). Obsługuje ekrany o rozdzielczości WQHD+ przy 180 Hz, w tym urządzenia składane z potrójnym ekranem.