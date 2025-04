Dimensity 9500 – pojawiają się pierwsze przecieki. Są obiecujące

Przecieki jak to przecieki – można w nie wierzyć lub nie. Jednak często potem sprawdza się to, o czym informowały, więc można potraktować je jako pewnego rodzaju wskazówkę. Jest to o tyle łatwiejsze, że każda nowa generacja to ulepszenia istniejącej, a więc można nawet samodzielnie przewidzieć, co ulegnie zmianie.

Dimensity 9500 – czego oczekiwać?

MediaTek wciąż pracuje nad swoim flagowym chipsetem na rok 2025 i jeśli wierzyć przeciekom, wygląda na to, że będzie to potwór. A przecieki te podaje chińska platforma Digital Chat Station. Chip ma być produkowany na węźle N3P firmy TSMC (9400 i 9400+ N3E) i wyposażony w znacznie mocniejszy NPU w porównaniu z obecnym flagowcem. A konkretnie? Według DCS Dimensity 9500 będzie miał następującą konfigurację CPU: 1x Travis + 3x Alto + 4x Gelas.

Nie wiemy co prawda, czym jest Alto, ale Travis i Gelas to kolejne rdzenie Cortex-X i Cortex-A7xx od ARM, zaś ich istnienie potwierdza harmonogram z WikiChip (poniżej). Alto nie jest małym rdzeniem, Nevis jest nowym rdzeniem typu Cortex-A5xx, więc może to być modyfikacja jednego ze starszych rdzeni A7xx. Jeśli chodzi o Travis, plotka głosi, że będzie taktowany zegarem mającym częstotliwość ponad 4 GHz.

fot.: WikiChip

Nowy chipset Dimensity będzie miał 16 MB pamięci podręcznej L3 oraz 10 MB pamięci podręcznej na poziomie systemu. Będzie obsługiwać pamięć typu RAM LPDDR5X (do 10 667 Mb/s) oraz czteropasmowy UFS 4.1. Procesor graficzny będzie układem Immortalis-Drage z ulepszonym śledzeniem promieni i zmniejszonym zużyciem energii.

Przetwarzanie AI zostanie przyspieszone przez NPU 9.0, które ma dostarczyć solidną moc przerobową 100 TOPS. Nie ma oficjalnych liczb dla wydajność NPU w Dimensity 9400, ale niektóre raporty podają, że jest to 50 TOPS. Jeśli w to wierzyć – skok wydajności będzie naprawdę mocny. Premiera modelu 9500 nastąpi na jesieni (październik lub listopad).