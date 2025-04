Home Nauka Ten metal jest niczym wykuty w Mordorze. Może przetrwać w najbardziej ekstremalnych temperaturach

Przedstawiciele POSTECH (Pohang University of Science and Technology) opracowali materiał, który wykazuje szereg imponujących możliwości z zakresu dostosowywania się do panujących warunków temperaturowych. Właśnie podzielili się informacjami na temat jego funkcjonowania.