Microsoft wypuszcza łatkę, aby naprawić problemy z pakietem Office

Zespół wsparcia Microsoft 365 i Office miał ostatnio pracowity czas. Firma została dotknięta dwoma poważnymi awariami w ciągu ostatnich kilku dni. Najpierw problemem z Exchange Admin Center, a następni z subskrypcją Family. A czym właściwie się objawiały?

Dlaczego Office miał problemy?

Użytkownicy najczęściej narzekali na zawieszanie się aplikacji Office. Ale Microsoft musiał rozwiązywać również inne problemy, np. ten związany z pobieraniem klasycznego Outlooka. Łatka oznaczona jako KB5002700 ma rozwiązać problemy z aplikacjami Outlook, Word i Excel. Co istotne – dotyczy to edycji Office 2016 opartej na instalatorze Microsoft (.msi). Nie dotyczy wersji pakietu Office 2016 Click-to-Run, takich jak Microsoft Office 365 Home.



Microsoft zauważa, że aby przywrócić cały pakiet Office 2016 do stanu roboczego, musisz mieć zainstalowane obie aktualizacje KB5002700 i KB5002623. Oprócz tego producent naprawił problem związany z wprowadzaniem danych z klawiatury w Wordzie w zeszłym miesiącu, w którym klawisze backspace i enter nie działały wewnątrz listy. Problem był spowodowany niepoprawnie ustawionymi opcjami Autokorekty. Poprawka automatycznie resetuje wszystkie opcje Autokorekty do ustawień domyślnych – jeśli zostaną wykryte w stanie wywołującym problem.

