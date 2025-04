Microsoft szuka sposobów na zarabianie. Wprowadza nową kartę domyślną do “Odkryć” w Copilocie

W sumie może dziwić, że dopiero teraz Microsoft wpadł na pomysł umieszczenia MSN w Copilocie. Wprowadza kanał informacyjny wraz z nowym, bardziej interaktywnym interfejsem. Chociaż domyślną kartą jest edytor wiadomości z historią czatu ukrytą za menu, możesz przełączyć się na kartę “Odkryj”, dotykając przycisku ikony Copilot.

Microsoft podaje wiadomości – i chce na tym zarobić

Funkcja “Odkryj” (Discover) nie jest nowa, ale wcześniej ograniczała się do eksplorowania tematów w Copilot i Copilot Daily, a także podcaście informacyjnym opartym na sztucznej inteligencji, redagowanym przez firmę Microsoft (podobnie jak Perplexity AI). Po integracji zawiera także artykuły z serwisu MSN. Kanał jest oparty na historii przeglądania Bing i Edge, więc znane są mu zainteresowania użytkownika. Domyślnie pojawia się pięć elementów. Na plus policzyć można czysty układ, duże obrazy, linki do postów MSN i reklamy w artykułach.

W jaki sposób Microsoft na tym zarabia? Klasycznie, jak każdy inny serwis informacyjny – wyświetlając reklamy w artykułach. Użytkownik ma także możliwość udostępnienia łącza do artykułu w usłudze MSN. Integracja MSN z Copilotem nastąpiła po ogłoszeniu przez firmę Microsoft nowych funkcji podczas wydarzenia z okazji 50. rocznicy jej istnienia.

fot.: WindowsLatest



Czytaj też: Dzięki Copilotowi oszczędzisz czas. Nie musisz czytać dużych dokumentów Word

A co to za funkcje? Pierwszą jest Deep Research, dostarczoną przez ChatGPT, która umożliwia dogłębniejsze zbadanie złożonych tematów. Na przykład będziesz w stanie przygotować pełny raport z interesujących Cię treści. Działa to podobnie do ChatGPT, ale zaletą jest integracja z Bingiem. Oprócz funkcji Deep Research, Copilot otrzymał funkcję “Pages”, która umożliwia selekcjonowanie treści i ich edycję treści w obszarze roboczym.

Microsoft ogłosił również kilka innych pomniejszych ulepszeń, w tym “Awatary”, które umożliwiają personalizację asystenta AI do wybranej postaci, np. starego, dobrego Clippy. Wszystkie te funkcje zaczną być udostępniane w Copilot w systemie Windows 11, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych w nadchodzących tygodniach.