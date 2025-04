Home Tech Starszy Windows 11 otrzymuje nowe rozwiązania. Ale nie dla każdego

Starszy Windows 11 otrzymuje nowe rozwiązania. Ale nie dla każdego

Kwiecień to nie tylko obowiązkowe łatki Patch Tuesday dla systemów Windows 11 w wersji 23H2 i 22H2. Jak się bowiem okazuje, Microsoft wprowadza do nich także nowe, praktyczne funkcje oraz rozwiązania. Przykładem integracja z funkcją “Łącze z telefonem” w menu Start. Co jeszcze?