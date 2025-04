Zmiana wizualna w Windows 11. Niewielka, ale może pomóc

Przypomnę – jak dotąd, gdy przypinało się spakowaną aplikację (UWP/MSIX) do pulpitu, system Windows używał kolorowego formatu ikon, co skutkowało pulpitem z polami akcentowymi wokół ikon aplikacji. Nie wyglądało to estetycznie. No i właśnie teraz to się zmieni.

Windows 11 z lepszymi ikonkami na pulpicie

Gdy tworzysz skróty aplikacji ze Sklepu, pulpit w systemie Windows 11 nie wygląda zbyt ładnie. Dotyczy to również Outlooka. Kolorowy format pojawił się w Windows 8, jednak zaczął przeszkadzać dopiero po pojawieniu się Windows 10, który otrzymał pulpit. Aplikacje sklepowe łatwo rozpoznać, ponieważ ich ikony różnią się od zwykłych skrótów na pulpicie – mają kolorowe kwadratowe tła i niską jakość.

W nowych kompilacjach wygląda to lepiej – skróty nie mają już kolorowego tła i wyglądają jak wszystkie inne. Microsoft w poście na blogu informuje, że “zaktualizowano logikę aplikacji przypiętych do pulpitu, tak aby aplikacje spakowane nie pokazywały już akcentu w kolorze tylnym (na przykład, jeśli przeciągniesz i upuścisz Snipping Tool z listy aplikacji w Start na pulpit). Dzięki temu ikony powinny być teraz większe i łatwiejsze do zobaczenia. Należy pamiętać, że może być konieczne utworzenie nowych skrótów, aby to zadziałało, jeśli masz już coś na pulpicie.”

fot.: WindowsLatest fot.: WindowsLatest

Czyste skróty zaczną być udostępniane wszystkim użytkownikom systemu Windows 11 23H2, a nawet 24H2 w nadchodzących tygodniach. Po zainstalowaniu aktualizacji ikony będą wyglądać ostrzej, czyściej, zachowując zgodność z innymi skrótami na pulpicie, ale Microsoft ostrzega, że trzeba będzie usunąć istniejące skróty i utworzyć nowe, aby zobaczyć zmiany.