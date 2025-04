Microsoft wprowadza w Xbox Game Pass jeszcze więcej nowości 

Teraz członkowie otrzymają przedmioty, takie jak kosmetyki, postacie i waluta w grze

Firma Microsoft wprowadza zmiany dla użytkowników Xbox Game Pass. Subskrybenci otrzymają przedmioty, takie jak elementy kosmetyczne, postacie, waluty w grze i inne dodatki, do gier takich jak Heroes of the Storm, Naraka: Bladepoint, Smite 2 i The Finals. Ponadto firma planuje rozszerzyć ofertę korzyści od kwietnia 2025 roku, dodając tytuły takie jak Call of Duty: Warzone i Enlisted. Dzięki regularnym aktualizacjom zawartości, członkowie usługi mogą liczyć na nowe korzyści.

Dzięki tej zmianie subskrybenci otrzymają nowe dodatki, rozszerzając istniejące korzyści w grach. Obejmuje to odblokowanie pełnej listy bohaterów w League of Legends, sześciu skórek w Overwatch 2, wszystkich Agentów w Valorant i prawdopodobnie to nie koniec. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowywanie, personalizację czy postęp, gracze otrzymują więcej korzyści dzięki subskrypcji Game Pass. Aby uzyskać dostęp do tych korzyści w grach, członkowie Game Pass Ultimate i PC Game Pass muszą zalogować się za pomocą swojego profilu Xbox lub połączyć swój profil Xbox z kontem każdej gry. Następnie wystarczy uruchomić grę za pomocą aplikacji Xbox na PC lub konsoli, a dodatkowe korzyści będą dostępne w grze. Dla członków Game Pass Ultimate te korzyści będą dostępne podczas grania w chmurze, na konsoli i PC.

Jeśli zainteresowała was subskrypcja platformy gamingowej Microsoftu, to Xbox Game Pass Ultimate kosztuje 73,99 zł miesięcznie, natomiast Xbox Game Pass Standard 54,99 zł miesięcznie. Według wielu opinii są to jedne z najbardziej opłacalnych subskrypcji usług gamingowych, jednak mają też swoje wady. Gry w Game Pass są regularnie usuwane, co oznacza, że nie zawsze można zagrać w ulubione tytuły. Ponadto opisywane przeze mnie nowości są od dawna dostępne dla subskrybentów Amazon Prime Gaming, którego koszt wynosi niecałe 50 zł rocznie.