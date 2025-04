Home Tech Xbox Copilot – Microsoft chce wprowadzić “rewolucyjne zmiany” do świata gier

Microsoft rozpoczął testy nowego rozwiązania. Nazywa się Xbox Copilot i ma znacznie poszerzyć wrażenia z gier. Aktualnie znajduje się ono we wczesnej wersji i testują je pracownicy MS. Ale czy faktycznie mamy do czynienia z rewolucją, czy to po prostu dodanie pewnych usprawnień do zabawy?