Xbox Game Pass na drugą połowę kwietnia. Nadchodzi wielka niespodzianka?

Xbox Game Pass to już coś więcej niż tylko biblioteka gier — to jeden z filarów strategii Microsoftu, który regularnie dostarcza graczom nowe powody, by trzymać się ekosystemu Xbox i PC. Co chwilę subskrybenci mogą liczyć na świeżą porcję premier, niespodzianek i powrotów znanych tytułów, a druga połowa kwietnia nie jest tu wyjątkiem.

Microsoft właśnie ujawnił listę gier, które zasilą usługę w drugiej połowie miesiąca, podtrzymując tempo i różnorodność, do jakiej gracze zdążyli się już przyzwyczaić. Wśród zapowiedzianych tytułów nie brakuje niespodzianek, debiutów oraz pozycji, które mogą przyciągnąć uwagę zarówno fanów gier niezależnych, jak i dużych produkcji AAA.

Xbox Game Pass — druga połowa kwietnia 2025. Lista wszystkich nowych gier

Grand Theft Auto V | PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – już dostępne ;

| PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – ; SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game | PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – już dostępne ;

| PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – ; Crime Scene Cleaner | PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 17 kwietnia ;

| PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – ; Tempopo | PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 17 kwietnia (premiera w Game Pass) ;

| PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – ; Clair Obscur: Expedition 33 | PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 24 kwietnia ;

| PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – ; Towerborne (wczesny dostęp) | PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 29 kwietnia ;

| PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – ; Far Cry 4 | PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – 30 kwietnia ;

| PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – ; Anno 1800 | PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – 1 maja ;

| PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – ; Call of Duty: Modern Warfare II | PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – 1 maja ;

| PC, Konsole, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass – ; Dredge | PC, Xbox Series X|S, Chmura | Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard – 6 maja.

Źródło: Xbox

Jakie gry opuszczą Game Passa 30 kwietnia?

Have a Nice Death (PC, Konsole, Chmura);

Kona II Brume (PC, Konsole, Chmura);

Sniper Elite 5 (PC, Konsole, Chmura);

The Last Case of Benedict Fox (PC, Konsole, Chmura);

Thirsty Suitors (PC, Konsole, Chmura);

The Rewinder (PC, Konsole, Chmura).

Nie ma zatem wątpliwości, że dużo lepsze gry wchodzą, niż odchodzą — chociaż o fajerwerkach trudno mówić. Jest jednak szansa, że zestawienie nowych gier całkowicie się jeszcze zmieni — pojawiły się plotki o premierze The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered jeszcze w tym miesiącu i wiele insiderów twierdzi, że odświeżona wersja TES IV pojawi się od razu w Game Passie. I trzeba przyznać, że to by całkowicie odmieniło postrzeganie nowości w abonamencie Microsoftu.