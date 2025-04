Microsoft z ofertą na kontroler mobilny Backbone One Xbox Edition 

Xbox: Backbone One Xbox Edition zmieni telefon w najlepszego towarzysza gier na urządzeniach mobilnych

Teraz każdy może cieszyć się grami z ulepszonym D-padem zapewniającym precyzyjne sterowanie oraz magnetycznymi adapterami, które bezpiecznie utrzymują telefon na miejscu, nawet z założonym etui. Dzięki Xbox: Backbone One Xbox Edition możesz szybko uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego Xbox za pomocą jednego naciśnięcia przycisku Xbox i wskoczyć prosto do gier, takich jak świetne Halo Infinite i Indiana Jones and the Great Circle. Całość utrzymana jest w stylistyce nawiązującej do klasycznego designu Xboxa, wyróżniając się charakterystycznym, przezroczystym, zielonym kolorem, inspirowanym oryginalną konsolą.

Backbone One: Xbox Edition przekształca telefon w przenośną konsolę do gier, zapewniając najlepsze wrażenia z gier Xbox, niezależnie od miejsca. Dzięki przyciskowi Xbox, precyzyjnym analogom i ergonomicznej konstrukcji, użytkownicy mogą płynnie zagłębiać się w akcję i rywalizację, gdziekolwiek się znajdują. Dodatkowo, przy zakupie otrzymujemy darmowy miesiąc Xbox Game Pass Ultimate, zapewniający natychmiastowy dostęp do obszernej biblioteki gier, w tym Halo Infinite, Indiana Jones, Forza Horizon 5 i setek innych świetnych tytułów. Aplikacja Backbone płynnie integruje się z platformami, takimi jak Apple Arcade, Steam Link oraz tytułami obsługującymi kontrolery z App Store i Google Play, odblokowując tysiące gier na naszych ulubionych platformach. Według stron internetowych, ceny w polskich sklepach wahają się od około 400 zł do 650 złotych, a kontroler jest dostępny w sklepach x-kom, Ceneo i Colorcorner. Dlatego dla zainteresowanych zalecam porównanie ofert w kilku miejscach przed zakupem.