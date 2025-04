Zamiast iść na śmietnik, połączyła lądy. Zużyte turbiny wiatrowe to nie problem?

Holenderscy inżynierowie zamienili zużytą łopatę turbiny w imponujący most z drukarki 3D

Upcykling to przerabianie odpadów tak, aby zyskały nową funkcję, a tym samym wartość bez często problematycznego i kosztownego procesu odzyskiwania z nich surowców. Takie właśnie coś zrealizowała holenderska firma Poly Products, przekształcając wycofaną z użytku łopatę turbiny wiatrowej w pełnoprawny most dla pieszych w Almere. Ten innowacyjny projekt połączył idee właśnie upcyklingu z nowoczesnymi technologiami, ukazując potencjał druku 3D w ponownym wykorzystaniu odpadów przemysłowych.

Most powstał w ramach inicjatywy Circular Viaduct prowadzonej przez niderlandzkie Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej. Ma około 12 metrów długości i 3 metry szerokości, jego nośność wynosi do 5 ton, a serce sprowadza się do łopaty LM38.8 zdemontowanej z turbiny na farmie wiatrowej Herkingen, która to została przekształcona w główny dźwigar mostu. Przed montażem łopata przeszła naturalnie szczegółowe testy wytrzymałościowe w Heerenveen, mające na celu identyfikację i wzmocnienie potencjalnych słabych punktów.

Co ciekawe, w projekcie wykorzystano również inne materiały z recyklingu, bo m.in. elementy termoplastyczne i termoutwardzalne, podczas gdy sama nawierzchnia mostu została wykonana z przetworzonych grodzic stalowych. Kluczowe jest jednak to, że aby dostosować zakrzywioną łopatę do kształtu płaskiego mostu, zespół zastosował druk 3D w dużym formacie, tworząc indywidualne elementy montażowe. Te komponenty zapewniają ciągłość konstrukcyjną, podtrzymują pokład, stabilizują poręcze i wyznaczają szerokość mostu.

Zastosowanie druku 3D umożliwiło nie tylko integrację nietypowego materiału w całym projekcie, ale także pokazało elastyczność tej technologii w kontekście budownictwa ekologicznego. Musimy bowiem pamiętać, że łopaty turbin wiatrowych są wykonane głównie z kompozytów włókna szklanego i żywic, co utrudnia ich recykling. Z kolei w miarę rozwoju globalnego sektora energetyki wiatrowej utylizacja zużytych łopat staje się coraz większym problemem środowiskowym. Co ciekawe, nie jest to pierwszy most z turbiny, która powinna trafić na śmietnik, jak pokazuje przykład z Atlanta Park w USA.

Most w Almere to praktyczny przykład tego, jak można przekształcać ten trudny odpad w trwałą infrastrukturę, redukując ilość śmieci i oszczędzając surowce. Projekt Circular Viaduct dąży do tego, by takie podejście stało się normą w modernizacji infrastruktury, a nie wyjątkiem. Nie będzie to najpewniej takie trudne, bo realizacja tego mostu została bardzo dobrze przyjęta zarówno pod względem ekologicznym, jak i finansowym. Nic więc dziwnego, że firma Poly Products stara się obecnie o patent na to rozwiązanie i prowadzi rozmowy na temat budowy kolejnych konstrukcji opartych na tym samym modelu.