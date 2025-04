Nikon Z5 II – klasa średnia nadrabia zaległości

Nikon Z5 II w szczegółach

Sercem aparatu jest matryca pełnoklatkowa o rozdzielczości 24,5 Mpix, zapożyczona z aparatów NIkon Zf i Z6 II. Wyposażona została w system stabilizacji o skuteczności do 7,5 EV w centrum i fo 6 EV na obrzeżach kadru. Podczas stabilizacji aparat traktuje priorytetowo aktywny punkt AF, dodatkowo zwiększając skuteczność. Unowocześniony sensor może pracować z czułością do ISO 64000.

Nowy sensor połączony został z procesorem Expeed 7, który zapewnia wykrywanie i śledzenie przez układ AF ludzi, zwierząt, samochodów, pociągów, samolotów i motocykli. Układ AF ma 273 pól aktywnych i działa w zakresie od -10 do +19 EV.

Nowy procesor zapewnia obsługę zdjęć seryjnych w formacie RAW do 11 klatek na sekundę – jest to zarazem limit dla migawki mechanicznej. Migawka elektroniczna pozwala uzyskać do 30 klatek na sekundę, w formatach JPG lub HEIF.

Aparat wyposażony został także w nowy odchylany ekran – ma on przekątną 3,2″ i rozdzielczość 2,1 mln punktów aktywnych. Wizjer zachował rozdzielczość poprzednika (3,69 mln punktów), ale maksymalna jasność wynosi teraz do 3000 nitów, regulowana w 18 stopniach.

Nikon Z5 II zapisuje zdjęcia i filmy na kartach SD UHS-II – wyposażony został w dwa sloty. Po raz pierwszy w takiej konfiguracji pojawiła się możliwość zapisywania filmów w formacie N-RAW. Filmowe możliwości uzupałnia praca w profili N-Log, a także współpraca ze słuchawkami i zewnętrznym mikrofonem. Zgodnie z coraz popularniejszą modą na korpusie pojawił się dodatkowy przycisk Picture Control, który umożliwia przeglądanie i nakładanie profili kolorystycznych na zdjęcia.

Nikon Z5 II wykonany jest ze stopów magnezu, waży 700 g i ma podstawowe uszczelnienia. Aparat jest dostępny w przedsprzedaży – korpus wyceniony został na 7999 zł, dostępne są też warianty z obiektywami i dodatkowymi akcesoriami.