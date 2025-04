Home Tech Płyty ASRock i procesory Ryzen – AMD podaje sposób, aby wszystko działało

Ostatnio pojawiło się dużo doniesień na temat tego, że nowe procesory Ryzen nie polubiły się z płytami głównymi ASRock. AMD twierdzi jednak, że nie jest to wina jego układów i zaleca prosty sposób na to, aby wszystko działało. Aczkolwiek niekoniecznie jest on pewny w stu procentach – nie zadziała, jeśli chip został uszkodzony.