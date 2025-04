Home Nauka To nie film science fiction! Naukowcy stworzyli hologram, który można podnieść i obrócić

To nie film science fiction! Naukowcy stworzyli hologram, który można podnieść i obrócić

W XXI wieku jesteśmy już przyzwyczajeni do postępu technologicznego. Co roku producenci elektroniki z całego świata wypuszczają na rynek urządzenia, które potrafią zrobić więcej, niż te, które zaledwie kilkanaście miesięcy wcześniej wydawały się przełomowe. Nie zmienia to jednak faktu, że rzadko można zobaczyć coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się być nie tylko nową technologią, ale przede wszystkim technologią rodem z filmów science fiction.