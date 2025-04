Nvidia DLSS z nowymi tytułami — biblioteka dla graczy się rozszerza

Techniki RTX firmy Nvidia są dostępne w ponad 700 grach i aplikacjach

Kolejne tytuły wzbogacą się o technologie grupy zielonych, zwiększające wydajność i upiększające grafikę na naszych monitorach. Oto w dużym skrócie podsumowanie tych tytułów dla zainteresowanych i technologia, która je uatrakcyjni.

Steel Seed od Storm in a Teacup oraz ESDigital Games to przygodowa gra akcji z elementami skradanki, osadzona w mrocznym, futurystycznym świecie, w którym ludzkość stoi na krawędzi zagłady. Użytkownicy korzystający z tegorocznych modeli kart graficznych Nvidia GeForce RTX (doprecyzowałem, o jakie modele chodzi) będą mogli doświadczyć najwyższej liczby wyświetlanych klatek na sekundę dzięki technice DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation. Gracze z kartami RTX serii 40 również zaznają płynnej rozgrywki dzięki wykorzystaniu DLSS Frame Generation. Natomiast posiadacze każdej karty graficznej GeForce RTX mogą aktywować technikę DLSS Super Resolution, zasilaną przez najnowszy model AI typu Transformer, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do inteligentnego upscalowania obrazu z niższej rozdzielczości do wyższej, zapewniając w ten sposób znaczący wzrost wydajności w grach przy zachowaniu lub poprawie jakości wizualnej.

Tempest Rising od Slipgate Ironworks to inspirowana klasykami RTS strategia czasu rzeczywistego, której akcja przedstawia współczesny, alternatywny scenariusz wojenny. Na dzień dzisiejszy tytuł ten oferuje dwie grywalne frakcje, z których każda charakteryzuje się unikalnym podejściem do walki i gospodarki, co zapewnia wiele dróg do zwycięstwa dla graczy o różnych stylach. W grę można dobrze bawić się zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i w trybie multiplayer. Użytkownicy posiadający kartę GeForce RTX mogą zwiększyć płynność rozgrywki dzięki technikom DLSS Frame Generation oraz DLSS Super Resolution, co znacząco wpłynie na korzystny wynik starć.

The Talos Principle: Reawakened to odświeżona wersja wielokrotnie nagradzanej, pierwszoosobowej gry logicznej od Croteam i Devolver Digital. Oddano w ręce graczy coś więcej niż zwykły remaster – ten tytuł zawiera między innymi rozszerzenie Road to Gehenna oraz został wzbogacony o nowy rozdział fabularny In the Beginning. Ten świetny remaster zyskał ulepszenia graficzne dzięki Unreal Engine 5. W nowej odsłonie dostrzeżemy dopracowane oświetlenie, lepsze tekstury i większą szczegółowość otoczenia, która jest ważną częścią gier logicznych. Gracze korzystający z kart graficznych Nvidia GeForce RTX mogą aktywować techniki DLSS Frame Generation oraz DLSS Super Resolution, aby zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, a także cieszyć się jeszcze lepszą jakością obrazu dzięki technice DLAA. Wsparcie Nvidia Reflex zmniejsza opóźnienia, poprawiając responsywność gry, a dedykowane rdzenie RT, obecne we wszystkich kartach GeForce RTX, utrzymują wysoką wydajność przy włączonych efektach wykorzystujących ray tracing, wprowadzając jeszcze piękniejszą głębię światła i cieni.

RuneScape: Dragonwilds od studia Jagex to przedstawiciel gatunku akcji z elementami RPG. Tytuł ten osadzony jest w uniwersum RuneScape, dzięki czemu oferuje ogromną swobodę rozgrywki. Od dnia premiery gra zyska wsparcie technik DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution i DLAA, dzięki którym rozgrywka będzie płynniejsza, a jakość wyświetlanego obrazu lepsza dla uzytkowników zbrojonych w karty graficzne RTX od Nvidii. Tytuł ten jest już dostępny w ramach wczesnego dostępu.

Clair Obscur: Expedition 33 od Sandfall Interactive i Kepler Interactive to gra RPG z turowym systemem walki, której premiera zaplanowana jest na 24 kwietnia. Tytuł ten osadzony jest w świecie inspirowanym francuską belle époque i łączy klasyczne mechaniki RPG z dynamicznymi elementami zręcznościowymi w czasie rzeczywistym, co sprawia, że walki są bardziej angażujące. Gracze z kartami GeForce RTX będą mogli zwiększyć wydajność rozgrywki dzięki technice DLSS Super Resolution oraz poprawić jakość obrazu dzięki DLAA, co z pewnością uatrakcyjni ten tytuł, który tak bardzo dba o wrażenia estetyczne.

Commandos: Origins od studia Claymore Game Studios i Kalypso Media, to nowa odsłona klasycznej serii, na którą tak wiele osób czekało od lat. Tytuł ten przenosi graczy do początków gatunku gier taktycznych czasu rzeczywistego, w wymagających strategicznego myślenia, realiach II wojny światowej. Jednocześnie gracze poznają historię legendarnej jednostki komandosów wykonujących tajne misje za liniami wroga. Posiadacze kart GeForce RTX mogą aktywować technikę DLSS Super Resolution, by zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, co znacząco wpłynie na sukces misji.

Trzeba przyznać, że w tym tygodniu ilość nowych tytułów nie jest mała, a biblioteka gier współpracujących z rozwiązaniami Nvidii faktycznie z każdym tygodniem rośnie. Pomimo problemów z nową serią kart graficznych grupa zielonych naprawdę potrafi wyciągnąć maksymalną wydajność z naszych sprzętów.