Ceny RTX 5060 Ti ujawnione – pojawiły się pierwsze oferty w sieci

Flagowce RTX 50 swoje kosztują, dlatego wiele osób noszących się z myślą o zmianie karty oczekuje na te niższe modele, ponieważ oferują one sporo usprawnień, a ich ceny są bardziej przystępne. Wszyscy spodziewają się, że RTX 5060 Ti będzie mieć podobną cenę do RTX 406Ti w momencie premiery. Mają rację?

Ile zapłacimy za RTX 5060Ti?

Na stronie hiszpańskiego oddziału sieci PureGaming pojawiły się dwa układy RTX 5060 Ti. Pierwszy to model mający 8 GB RAM na pokładzie. Wyceniono go na 587,17 euro, czyli ok. 2,5 tys. zł. Drugi, mocniejszy, ma 16 GB RAM. Tutaj cena skacze na 735,28 euro, co w przeliczeniu daje nam ok. 3,1 tys. zł. Obydwie karty to warianty firmy Asus, nie są to więc ceny ustalone przez samą Nvidię.

Do oficjalnej premiery tych układów pozostało dwa dni, może zatem jeszcze stać się tak, że ceny ulegną zmianie. A trzeba przyznać, że w tej wersji są zaskakujące – koszt modelu z 16 GB przekracza cenę ustaloną przez producenta za RTX 5070. Pamiętajmy jednak o tym, że mamy obecnie do czynienia z zamieszaniem związanym z cłami, które prezydent USA nakłada i zdejmuje w sposób dość losowy. Tam więc ceny mogą jeszcze skakać jak na bungie.

Ale przyjmując podane powyżej za realne, powstaje inne pytanie – czy są warte swej ceny? Niestety, na razie nie możemy nic na ten temat powiedzieć, ponieważ cały czas obowiązuje nałożone przez Nvidię embargo na testy i recenzje. Na szczęście za dwa dni wszystko będzie już jasne.