NVIDIA ma kłopoty. Najnowsze sterowniki psują starsze karty graficzne

Najnowsze sterowniki od firmy Nvidia powodują zbyt wiele problemów ze starszymi seriami RTX 40 i RTX 30

Nowsze sterowniki 572.XX mogą powodować niestabilność w starszych seriach kart graficznych producenta, co skutkuje nagłymi awariami, zawieszaniem się, a nawet problemami z wydajnością. Są one coraz bardziej zauważalne, a wielu poleca przejść na sterowniki z grudnia. Poza tym problem się stał tak powszechny, że niektórzy twórcy gier w ogóle nie zalecają ich instalowania.

Wśród ostatnich głośnych problemów ze sterownikami starszych kart graficznych pojawiły się problemy z grami takimi jak inZoi i The First Berserker: Khazan, czyli nowymi tytułami i nic w tym dziwnego. W tych tytułach pojawiły się problemy z niestabilnością na starszych procesorach graficznych, a gracze podobno obserwują zacinanie się lub spadki liczby klatek. Usterkę zgłaszają użytkownicy RTX 40 i RTX 30 serii, które najwyraźniej psują się z najnowszymi sterownikami Nvidia 572.XX. Twórcy obu tytułów szybko zareagowali, i napisali odpowiedź, prosząc użytkowników o korzystanie ze sterownika Nvidia GPU Driver 572.XX (572.83 to najnowszy) tylko wtedy, gdy posiadają kartę graficzną RTX serii 50. Właścicielom serii RTX 40 zalecają wersję 566.36, która pojawiła się w grudniu 2024 roku, przed premierą serii RTX 50.

Miejmy nadzieję, że grupa zielonych po sezonie premier weźmie się ostro za naprawę swoich kart graficznych i szybko wrócą one do pełnego stanu używalności z najnowszymi sterownikami.