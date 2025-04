RTX GeForce 5060 Ti przetestowana! Jak wypada na tle innych kart graficznych?

Wcześniej w sieci pojawiły się wyniki z Geekbench. Co prawda nie mówi to, jak te karty wypadają w grach, ale jasno pokazuje moc obliczeniową. I pod tym względem Nvidia RTX 5060 Ti 16GB działała o około 12-15% lepiej niż jej poprzedniczka, czyli 4060 Ti 16GB z wcześniejszej generacji. Po prawdzie, biorąc to pod uwagę, można także oczekiwać podobnego skoku w grach.

RTX 5060 Ti a gry – jak wypada w praktyce układ Nvidii?

Syntetyczne testów wydajności z 3DMark – celem tego benchmarku jest ocena wydajności w grach – opublikował serwis VideoCardz. I nastąpiło to, czego można się było spodziewać – RTX 5060 Ti osiągnęła lepszą wydajność niż modele 4060 Ti i 4060. I to całkiem sporą, gdyż wyniki są o około 20% lepsze. Porównano ją także z RTX 5060 (bez “Ti”). I tutaj wyniki są leszcze lepsze, bowiem młodsza kara osiąga wyniki lepsze od 45% do 53%. Największą różnicę widać w teście Speed Way, który jest testem ray tracingu w rozdzielczości 1440p, a najmniejszą wygraną w Time Spy, który jest testem DX12 w rozdzielczości 1440p (wczesnym).

Witryna Neowin wykorzystała te wyniki, aby porównać rezultaty 5060 Ti z wynikami innych kart graficznych w tych samych testach. Konkurencja to AMD RX 7600 XT i RX 7700 XT. Jak można zauważyć, 7700 XT jest dość blisko 5060 Ti w testach rasteryzacji DX 12, chociaż propozycja AMD znacząco odstaje w ray tracingu.

Powyższe wyniki dotyczą modelu 5060 Ti 16 GB, prawdopodobnie model 8 GB będzie miał nieco słabsze. Krążą plotki,k że Nvidia nie rozsyła próbek wersji 8 GB do recenzji, prawdopodobnie dlatego, że nie chce, aby potencjalnie słaba wydajność procesora graficznego – z powodu braku pamięci VRAM – stała się głównym tematem recenzji.